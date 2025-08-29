La construcción de una nueva planta solar en Coria y Guijo de Coria generará 300 puestos de trabajos

Los municipios cacereños de Coria y Guijo de Coria tendrán su primera planta solar fotovoltaica que generará unos 300 puestos de trabajo.

Statkraft, el mayor productor de energía renovable de Europa, ha logrado la autorización ambiental otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su proyecto solar fotovoltaico 'Pinea', que cuenta con una potencia instalada de 150 megavatios (MW), según ha informado la compañía.

Este desarrollo es el primero de los cuatro que forman parte del clúster Zajuril en lograr este importante hito en la tramitación.

La inversión total al parque de 'Pinea' ascendería a unos 100 millones de euros, tanto para la construcción de la planta fotovoltaica como para su infraestructura de evacuación, compartida con otros proyectos renovables del entorno.

Para más de 100.000 familias

Según estimó el grupo noruego de renovables, la capacidad instalada del proyecto es "suficiente para abastecer el equivalente al consumo medio anual de más de 105.000 familias" y, además, contribuye a evitar la emisión a la atmósfera de más de 95.000 toneladas de CO2 cada año, "lo que equivale a retirar de la circulación 31.000 coches de gasolina o a plantar más de 130.000 árboles".

Además, se calcula que supondrá la creación de cerca de 300 puestos de empleo, la mayoría durante la fase de construcción, de los que unos 115 podrían ser locales.

Asimismo, Statkraft señaló que diseña este nuevo desarrollo renovable "en línea con su compromiso de preservar el entorno natural y social, por lo que implementará una serie de medidas para la conservación de la biodiversidad y priorizará la contratación de empresas locales para las fases de construcción, operación y mantenimiento".

Referente en renovables

En Extremadura, la empresa ha construido y opera dos plantas solares fotovoltaicas en la provincia de Cáceres, en el municipio de Talayuela y tramita el complejo renovable 'Zajuril', formado por cuatro plantas fotovoltaicas, que tendrán una potencia instalada de 492 MW.

Repartidas entre los municipios de Ahigal, Cerezo, Coria, Guijo de Coria y Calzadilla, podrán abastecer con energía limpia y asequible a más de 340.000 hogares extremeños y generar alrededor de 1.500 empleos durante su construcción, priorizando la contratación local.

También en Extremadura, Statkraft tramita la instalación de una batería en su planta solar 'Talayuela II', que permitirá gestionar la energía de la planta con mayor eficiencia y fomentará la seguridad y garantía de suministro eléctrico. Este proyecto de almacenamiento energético, que ya cuenta con el permiso ambiental, consiste en el desarrollo, construcción, puesta en operación de un sistema con baterías de 23,87 MW de potencia instalada y una capacidad de carga y descarga en dos horas de 47,74 MWh.

Con este nuevo desarrollo, ha indicado, Statkraft confirma su apuesta por Extremadura como "región referente en el desarrollo de energías renovables, y por su modelo comprometido con la transición energética justa".