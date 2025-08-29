Los vecinos tras la visita de los Reyes a Extremadura: "Que vengan a los pueblos afectados por los incendios significa que estamos en el mapa"

Un silencio que pesa menos que en los últimos trece días. Esperanza, alivio, respeto, también cansancio. Eso es lo que se percibía al entrar en Rebollar, donde decenas de personas se han congregado en la calle principal para esperar, con calma y cortesía, la llegada de los Reyes, don Felipe y doña Letizia. La localidad ha sido la primera parada del día en la ruta de Sus Majestades para conocer los daños que el devastador incendio de Jarilla ha dejado en Extremadura.

A las once y media de la mañana los vecinos ya aguardaban tras una larga valla metálica de la que colgaba una gran bandera de España. Bajo el rumor de las conversaciones flotaba la sensación de ser escuchados, como un soplo de aire fresco que pone punto y aparte a todas las desdichas.

"Que vengan al pueblo más pequeño del Jerte es histórico"

En este municipio de apenas 196 habitantes, algunos esperaban sonrientes, otros dejaban ver en su mirada la búsqueda de ese gesto institucional que traiga algo de alivio tras trece días de miedo y pérdida. Este último es el caso de María Teresa Hernández, vecina de 88 años, de Rebollar de toda la vida. Recuerda que, cuando llegaron las llamas, lo pasó "horriblemente mal", pendiente de una noticia que nunca llegaba. Para ella, la visita es inolvidable: "Que los Reyes vengan al pueblo más pequeño del Jerte es histórico. Para mí esto es una emoción grandísima", dice emocionada, incapaz de continuar.

Fotogalería | Baño de masas de los Reyes en Extremadura: se desplazan a Rebollar, Cabezabellosa y Hervás tras el incendio de Jarilla /

Entre el grupo de perjudicados por el incendio está Aníbal Cobos, ganadero. Fue de los que decidieron no abandonar el pueblo: "Gracias a Dios hemos conseguido salvar todo el ganado. Teníamos 150 cabezas y había que quedarse: es nuestro medio de vida", explica. Ha visto arder su monte y ahora se enfrenta al reto de alimentar a sus animales. "Se me han quemado unas mil doscientas hectáreas y estoy como puedo, comprando lo que hay y con la ayuda que nos llega. No hay comida ni agua, apenas nos sirven paja", lamenta.

"Ustedes comen gracias al campo"

Con los ojos brillantes, asegura que quiere "pedir soluciones al Rey. No solo que venga después, vamos a prevenir, hacer cortafuegos, limpiar las sierras, dejar a los agricultores limpiar los alrededores de sus fincas. Esto no puede seguir así". Y añade una petición más amplia: "Tienen que ayudar a los pocos ganaderos que quedamos y ser conscientes de que comen gracias al campo".

Como un cortocircuito, de pronto el dispositivo de seguridad se activaba. Todos a sus puestos, preparados, listos, ya. El momento más esperado daba comienzo. Entre aplausos casi sigilosos y algunos "¡Viva!", los vecinos, amables y tranquilos, han conversado de manera individual con Felipe VI y doña Letizia. La Reina ha acariciado a las mascotas, se ha agachado para escuchar con atención a los niños e incluso se ha hecho algún selfie, mientras el Rey continuaba unos pasos adelante, estrechando manos sin descanso.

Cabezabellosa, en el mapa de la agenda real

Segunda parada: Cabezabellosa. La localidad fue, junto con Jarilla y Villar de Plasencia, una de las primeras en evacuarse, en un desalojo que duró tres largos días. En este pueblo de 335 habitantes, la emoción secundaba la plaza de la Constitución, que con la llegada del mediodía se ha convertido en un punto de encuentro donde cientos de personas esperaban ansiosos. Los mayores ocupaban las primeras filas, atentos, mientras los niños correteaban alrededor con la emoción de un día especial, porque estos minutos y un simple apretón de manos quedarán siempre grabados en su memoria.

Allí, Esperanza García se mostraba emocionada: "Significa que estamos en el mapa y estoy muy agradecida de que vengan a vernos". Los residentes que están junto a ella comparten su entusiasmo con este diario. "Estamos todos muy emocionados. Que venga el Rey significa mucho", añaden, mientras suenan las campanas en la plaza.

"Conocí a la Reina cuando aún era princesa"

Felisa García, vecina de Leganés con casa en Cabezabellosa, recuerda con cariño su último encuentro con los Reyes: "Conocí a la Reina cuando era princesa. Estuvo en mi trabajo en Acebo por un acto benéfico", explica. Hoy, ante la visita real, su emoción ha vuelto. "Quiero verla otra vez, por eso estoy aquí esperando con mucha ilusión", asegura. Aunque esta vez no planeaba saludarla en persona, reconoce la importancia de la visita: "Significa mucho para el pueblo, porque sentimos que nos atienden directamente", concluye.

Al poco de que el reloj marcara la una del mediodía, un gran baño de aplausos y vítores de "¡Vivan los Reyes!" ha hecho que en la mirada de los habitantes regresara el brillo en los ojos. "Agradecemos mucho su visita", ha dicho una de las residentes a los monarcas. Antes de que se acercara a su puesto en la fila, varias mujeres le han gritado "¡Guapa!" a la Reina. "Dale la manita", ha pedido otra a su nieto. "Dile hola a Letizia", añadía. Sin embargo, tampoco han faltado los reproches. "La ayuda llegó tardísimo", exclamaban al pasar Felipe VI. "Viva el Rey", aplaudían otros.

Jefe de Bomberos de Hervás: "Agradezco personalmente la visita"

Pelayo Santos, jefe de los Bomberos Forestales de Hervás, es uno de los efectivos que ha conversado con Sus Majestades. Para él, su recorrido por las zonas afectadas representa un valor moral: "Al margen de la política, es un apoyo hacia la gente". Añade que, "aunque mucha gente hable de postureo", él lo ve como un deber por parte del jefe de la nación: "Tiene que estar en los momentos buenos y en los malos. Este es un momento malo y lo agradezco personalmente".

Toni Gudiel / Jorge Valiente

Santos subraya además que les invita a volver "cuando todo esté verde, para que conozcan realmente a la gente de la zona, nuestro paisaje y nuestra forma de vida". Y, al concluir su testimonio a este periódico, añade un matiz personal: "Es nuestra tierra. Algunos de estos pinos los he visto crecer, incluso los he sembrado yo. Que se quemen duele doblemente".

Y, al fin, respirar

Pareciera que la agitación crecía más en cada pueblo, pero en Hervás la emoción se ha sentido con una fuerza especial. En la plaza del Convento no se hablaba de otra cosa, es un acontecimiento inédito. Entre el barullo se colaban cánticos regionales que estallaban en un "¡Vivan el Rey y la Reina!" y "¡Vivan los extremeños!". "Están llegando", repetían algunos vecinos, contagiando la impaciencia.

Junto al ondeo de banderas y una fila interminable de gente que atravesaba la avenida, la espera se ha vivido entre el júbilo y el recogimiento, con la serenidad de quien ha sufrido y la sensación de que, al fin, se recupera el aliento.

Para Armenia Castañares, residente en Hervás pero natural de Jarilla, la visita es una tregua para la angustia. "Mi familia en Jarilla lo ha pasado muy mal", cuenta con la voz aún marcada por la preocupación. Aunque en Hervás la sensación ha sido distinta. La distancia dio cierto margen de tranquilidad, aunque el miedo nunca desapareció. "Veíamos el fuego lejos, pero el temor estaba ahí", recuerda.

"Hervás se merece algo bueno después de todo"

Hoy, la visita real ha sido un motivo de alegría generalizada. "Me alegra mucho que estén aquí. Hervás se merece esto, que venga algo bueno después de todo", señala Castañares. Lo mismo opina Pedro Ángel Gil, quien cuenta que está muy emocionado con la visita porque "es la primera vez que vienen, no ha venido ningún rey nunca. Esto es un acto de lealtad hacia el pueblo extremeño". Para Gil es además una manera de que la localidad se conozca a nivel nacional: "Sobre todo, que la gente lo sepa, que puede venir a Hervás con toda confianza, que hay rutas, que prácticamente todo, y nosotros estamos muy contentos porque lo atractivo está en la sierra y la montaña".

Entre abrazos, apretones de manos, regalos y muchas fotos, don Felipe y doña Letizia se han despedido de los vecinos y han puesto fin a un periplo de tres días en el que han escuchado, comprendido, animado y, sobre todo, han puesto los problemas de la región en la agenda nacional. Antes de despedirse por completo y, a su paso hacia el Hotel Valle del Ambroz, han sellado con declaraciones a los periodistas la realidad vivida: "Hemos sentido la tristeza y la desolación de los habitantes. Lo que hemos escuchado en todas partes es esa necesidad de fijar población en el entorno rural". Y así es como los vecinos de Rebollar, Cabezabellosa y Hervás han despedido a los monarcas con la sensación de que, al menos por un día, su pequeño pueblo estaba en el mapa.