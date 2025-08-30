'Síndrome postvacacional': mito, adaptación y buenas prácticas basadas en evidencia

En estos últimos días de agosto es frecuente que, en mi consulta, algunos pacientes me pregunten si puedo prescribirles algún fármaco para afrontar con garantías el inicio del trabajo. Ayer por la tarde también recordaba a un amigo que también es paciente —una dualidad poco recomendable, como ocurre cuando se atiende a familiares—. Su inquietud era la misma que la de tantos otros: cómo sobrellevar la vuelta a la rutina tras las vacaciones.

Cada final de verano reaparece el debate: ¿existe realmente el “síndrome postvacacional”? Desde una perspectiva clínica, no estamos ante una enfermedad. No figura en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) ni en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) y carece de criterios diagnósticos validados. Lo que llamamos “síndrome” describe, en realidad, una respuesta adaptativa transitoria al cambio brusco entre el descanso y las demandas laborales. No existen biomarcadores ni umbrales clínicos objetivos y, por tanto, no se detecta en ninguna prueba: ni análisis de sangre, ni neuroimagen, ni test electrofisiológicos. La exploración física es normal y los síntomas —cansancio, irritabilidad, alteraciones del sueño, menor concentración— suelen resolverse por sí solos en una o dos semanas.

Como médico de familia, me preocupa que la etiqueta de “síndrome” fomente la medicalización de una vivencia humana común. El debate social lo refleja: mientras algunos lo niegan de plano, otros lo equiparan a un trastorno temporal. Ambas posturas coinciden en que no se trata de una patología independiente, sino de un proceso de readaptación.

Estrés percibido

La literatura científica confirma un aumento del estrés percibido y una caída transitoria del bienestar en los primeros días de reincorporación, con retorno progresivo a la normalidad. Factores como la satisfacción con el empleo, el clima laboral, la conciliación familiar o el contraste entre vacaciones y rutina explican en gran medida la experiencia. Es más habitual en personas menores de 45 años —aquí, por fortuna, ya me libro— y en quienes disfrutan de periodos largos e ininterrumpidos. Incluso en los niños se observan resistencias al final del verano, relacionadas con horarios tardíos, mayor tiempo de ocio libre y rutinas menos estructuradas.

Ahora bien, no todo malestar posvacacional es normal. Si la tristeza, la falta de interés, la ansiedad intensa o el insomnio se prolongan más de dos semanas, o afectan al funcionamiento cotidiano, debemos descartar depresión, trastornos de ansiedad u otras causas médicas como alteraciones tiroideas o anemia. Y es esencial diferenciarlo de la ergofobia, el miedo irracional a volver al trabajo, que puede manifestarse con taquicardia, sudoración, hiperventilación, pensamientos intrusivos y conductas de evitación, muchas veces ligado a experiencias de acoso laboral o mobbing.

Existe también un componente cultural. En sociedades de bienestar se ha extendido la idea de que todo debería ser cómodo y agradable, lo que convierte cualquier transición en un supuesto problema. Pero adaptarse a cambios —volver al colegio, mudarse, asumir un nuevo cargo— forma parte de la vida y de la capacidad de adaptación humana. Insistir en llamarlo “síndrome” puede reforzar la percepción de que se trata de un problema sanitario, cuando el verdadero valor está en mejorar el entorno laboral y los hábitos de transición.

Trabajadores en una oficina / Jordi Otix / EPC

Qué ayuda (y por qué)

Las recomendaciones preventivas actúan sobre ritmos biológicos, carga de tareas y significado del retorno. Un aterrizaje progresivo, regresando unos días antes para reajustar horarios de sueño y comidas, ayuda a reactivar los ritmos circadianos. También es útil evitar el “lunes gigante”: reincorporarse a mitad de semana acorta la primera etapa y reduce la fricción inicial. Conviene asimismo dosificar la carga laboral, empezando por lo más rutinario y aumentando poco a poco la exigencia.

Dormir antes y mejor, adelantando la hora de acostarse y cuidando la higiene del sueño, facilita la adaptación. La actividad física regular mejora el estado de ánimo y la calidad del descanso. También es importante mantener una vida más allá del trabajo, planificando actividades sociales, culturales o de ocio, y programando fines de semana como pequeños descansos.

La vuelta puede ser una oportunidad para plantear nuevos objetivos personales —un curso, un deporte, una afición— que reequilibren la identidad y eviten la polarización entre vacaciones y trabajo. Todo ello debe ir acompañado de una actitud realista y positiva, que evite el catastrofismo y mantenga hábitos valiosos adquiridos en vacaciones: comunicación, risa, ocio activo y movimiento.

Por último, no todo depende del individuo. La dimensión organizativa resulta decisiva: condiciones laborales saludables, con autonomía, previsibilidad de horarios, reconocimiento y apoyo de los equipos. Si cada año la vuelta se percibe como un muro, tal vez el problema no sea que acaben las vacaciones, sino cómo trabajamos.

¿Mejor fraccionar las vacaciones?

Dividir el descanso anual en varios periodos más breves puede reducir la “saturación” vacacional y ofrecer recargas periódicas, además del efecto motivador de tener otro tramo pendiente. No es una receta universal —algunas personas necesitan un periodo largo para romper inercias—, pero suele facilitar la readaptación y la percepción de control.

El llamado “síndrome postvacacional” no es una enfermedad ni un diagnóstico codificable, no se confirma con pruebas de laboratorio o imagen y suele resolverse en pocos días. Es una reacción normal de un organismo que se reajusta a su ritmo. Más que medicalizarla, conviene planificar la vuelta, reforzar hábitos saludables y revisar las condiciones laborales. Si el malestar se prolonga o aparecen señales de alarma, entonces sí corresponde una evaluación clínica y un abordaje específico en consulta. La clave no está en patologizar la adaptación, sino en hacerla más humana y saludable.

Dr. Luis Tobajas Belvís

Médico de Familia. Secretario General del Colegio de Médicos de Cáceres