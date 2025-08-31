¿Con quién compartirían los extremeños un crucero? Un tenista y dos personajes históricos, entre los favoritos

¿Con quién compartirían los extremeños un crucero si pudieran elegir a cualquier personaje famoso e histórico? Eso es lo que ha querido descubrir MSC Cruceros y, para ello, han elaborado la 'III Radiografía del Viajero Actual: preferencias y su relación con los cruceros', con resultados de lo más dispares.

No es de extrañar que la corona se la lleve el extenista español Rafa Nadal, con un 21%, que lo convierte en el favorito de los encuestados. Detrás del deportista mallorquín se encuentran el exfutbolista Joaquín (14%) y el presentador de televisión David Broncano, quien completa el top 3 de famosos con un 13%.

La sorpresa llega en el ranking de figuras históricas, en el que Leonardo da Vinci y Cleopatra consiguen la victoria, ambos con un 17%. Cristóbal Colón (14%) y Frida Kahlo (12%) les siguen muy de cerca.

A nivel nacional, la cosa cambia ligeramente. Para los españoles, David Broncano es el compañero más deseado con un 16%, mientras que Joaquín y Rafa Nadal ocupan la segunda y tercera posición. En cuanto a las figuras históricas, Da Vinci se lleva el 19% de los votos y la faraona del Antiguo Egipto consigue un 14%.

Viajes en familia y pareja, lo más habitual

Asimismo, además de analizar cuáles son los acompañantes soñados por los extremeños para disfrutar de su retiro en alta mar, MSC Cruceros también ha indagado en sus compañeros habituales en sus vacaciones reales.

En la región, viajar en familia sigue siendo lo más habitual, con un 57%, quienes buscan combinar turismo con ocio sin estrés, seguido muy de cerca por las parejas (49%).

También alcanzan un alto porcentaje los viajes con amigos, con un 17%, impulsados por compartir experiencias únicas e inolvidables.

Por último, destaca la elevada proporción de personas que viajan en solitario (8%). También ganan terreno fórmulas híbridas, como viajar solo con los hijos, opción elegida por un 3%.

Ya en destinos fuera del mar, los extremeños prefieren la calidad. La región lidera el gasto medio en hoteles dentro de España, con un coste de 158 euros por noche, solo superada por Melilla (160 euros). Lo mismo ocurre en los viajes al extranjero, donde es de las que más destinan, con 151 euros la noche. Su preferencia hotelera también responde a esa calidad, ya que se suelen decantar por hoteles de cuatro y cinco estrellas.