Extremadura suma ya nueve focos de gripe aviar tras un nuevo caso en Guareña

Extremadura suma ya nueve focos de gripe aviar: ocho en aves silvestres y uno de corral. La Junta de Extremadura ha confirmado el noveno caso, tras el positivo en un ave silvestre, anátida, del término municipal de Guareña, con una capacidad de transmisión a personas "muy reducida". Según ha trasladado el Gobierno regional al ayuntamiento guareñense, el subtipo detectado es el H5N1, el que durante este año está afectando a Europa.

El Ejecutivo autonómico recuerda al consistorio, a través de una nota informativa, que este virus no puede ser transmitido a las personas, a través de carne de ave cocinada, huevos o productos procesados derivados de ellos. No obstante, se recomienda minimizar el contacto innecesario con las aves que muestren síntomas clínicos o se hallen muertos en campo.

Medidas ante posibles casos

En esta línea, también informa de una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de notificar posibles nuevos casos, como es notificar sin demora a la autoridad competente en sanidad animal, cualquier ocurrencia anormal de mortalidad o brotes significativos de enfermedad entre las aves silvestres, en particular las acuáticas.

Entre los signos a tener en cuenta en las explotaciones, destaca la caída del consumo de pienso o agua superior al 20%, en la puesta superior a un 5% durante dos días seguidos, mortalidad superior al 3% durante una semana o cualquier signo clínico o post-mortem que sugiera la presencia de la enfermedad. Por último, recuerda que cualquier aviso o sospecha que se reciba deberá ser comunicada a los Servicios Centrales para que estos den indicaciones sobre cómo actuar.