Extremadura logra la reputación más positiva del país en los mensajes sobre turismo

La reputación del turismo está descendiendo en España, pese a que en los primeros cinco meses de este 2025 ha recibido a 35 millones de extranjeros (su máximo histórico)... o quizás precisamente por ello. Así lo revela la primera edición del Barómetro de Percepción Turística, una nueva herramienta

elaborada por la consultora LLYC, que analiza la situación en las comunidades autónomas a partir de la conversación digital (redes sociales, medios ‘online’ y foros especializados). El principal factor detrás de esta evolución negativa es el auge de los mensajes críticos sobre gentrificación, que en los últimos meses dominan el debate público sobre el sector en España.

4,6 millones de mensajes analizados

El análisis de 4,6 millones de mensajes digitales desde 2022 ha permitido a la consultora elaborar un mapa interactivo por regiones, donde se pueden consultar los datos por trimestre. Y he aquí la sorprensa. La ‘temperatura’ media de los comentarios del país sobre el turismo (medida de 0 a 10) está en suspenso: un 4,7. Sin embargo, Extremadura es la comunidad con mayor nota, un 7,2. Dicho de otro modo: se trata de la región que recibe más mensajes positivos respecto a la experiencia turística.

Gráfico de los resultados. / GRACIA, RICARD

De este modo, Extremadura, seguida de Cantabria, Navarra o Aragón, logran mantener un clima favorable en los comentarios respecto a su oferta. En el otro lado, Cataluña, Madrid, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana son las más afectadas por las conversaciones críticas, principalmente relacionadas con la gentrificación, la saturación y el impacto social del modelo urbano. El País Vasco se aproxima a este grupo por el alza progresiva de menciones desfavorables.

Cataluña y Extremadura, los extremos

De hecho, Cataluña y Extremadura son los dos extremos. La primera es la principal comunidad de recepción de turistas internacionales y el segundo destino de los nacionales. Sin embargo, es la autonomía con peor reputación en este ámbito, con un índice de 3 sobre 10, debido a las protestas contra el turismo masivo, «a la pérdida de identidad en Barcelona» y a «la elitización del turismo, que amenaza con desplazar a los residentes locales y cambiar la esencia de la ciudad».

En el lado contrario está Extremadura, una de las regiones que menos visitas recibe en términos absolutos, pero obtiene su 7,2 sobre 10 por la cultura y la naturaleza como las principales temáticas del discurso digital.

En concreto, los contenidos más destacados en los comentarios turísticos sobre Extremadura durante el último trimestre analizado (abril-junio) han sido el éxito del título de Interés Internacional para la Semana Santa de Badajoz, seguido del «patrimonio y la devoción de Guadalupe», la floración y el turismo natural del Valle del Jerte, y el gran atractivo que supone la Feria del Queso de Trujillo.

Pero también ha habido temáticas negativas, sobre todo «los problemas de la infraestructura ferroviaria en Extremadura», que según el barómetro afectan negativamente a la percepción del turismo en la región (pone como ejemplo la supresión de un Alvia por una incidencia operativa). En segundo lugar, los comentarios negativos sobre el crecimiento de los apartamentos turísticos y la necesidad de una regulación más estricta. En terco, la preocupación por la apreciación negativa de la ciudad de Badajoz, que «genera desconcierto entre los residentes y las autoridades locales», dice el barómetro. Le sigue «la corrupción y la mala gestión del sector público», con críticas a la administración. En quinto lugar, los accidentes de tráfico, un tema recurrente en Extremadura, con una llamada en los mensajes a mejorar las infraestructuras viales y las medidas de seguridad.

En el conjunto del país, como cabría esperar tras las manifestaciones y el clima en las ciudades más turísticas, la sensación no es buena. España suspende con un 4,7 sobre 10 en su percepción sobre el turismo. Es la peor puntuación desde que se ha empezado con estas mediciones en el primer trimestre de hace tres años, cuando obtuvo un notable (7,2).

La gentrificación

La gentrificación, la seguridad y la masificación son los principales temas de conversación y de preocupación alrededor del turismo. De hecho, desde 2023 la temática que más crece es la gentrificación, entendida aquí no tanto como la pérdida de la vida de barrio, sino como un problema de acceso a la vivienda. No en vano, el alza del precio de la vivienda en los centros de las grandes ciudades y las manifestaciones contra el turismo masivo han protagonizado el debate público en los últimos meses.

No obstante, el clima social -igual que el ambiental- difiere en función de la zona geográfica. Así, mientras las comunidades del norte y del interior del país muestran una conversación bastante positiva, a excepción del País Vasco, con el foco de discusión en ámbitos culturales o la naturaleza; en las zonas costeras y grandes urbes (Catalunya, islas Baleares y Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid) la saturación y el impacto social del modelo urbano eclipsan otros activos turísticos y arrastran a la baja la temperatura global de la conversación digital sobre estos destinos.

La seguridad ha sido siempre uno de los principales atractivos de España como destino turístico, frente a sus principales competidores del Mediterráneo como Turquía, Marruecos o Egipto. Sin embargo, siempre según este barómetro, para los españoles se ha convertido en un problema, sobre todo en Baleares, Canarias, Barcelona, Madrid y Valencia.

Robos y hurtos

En estos lugares, la seguridad y la delincuencia son dos de los temas que más preocupan, después de que se hayan reportado incidentes de robos y hurtos, o incluso agresiones. Estos casos generan «desconfianza e indignación», añade el estudio, y ponen en evidencia «la necesidad de mejorar las medidas de seguridad».