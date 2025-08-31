Apoyo extremeño a la nueva flotilla que busca abrir un corredor humanitario en Gaza

Cientos de personas han participado este domingo en una marcha en Mérida para mostrar su apoyo a la Global Sumud Flotilla, una expedición integrada inicialmente por 20 barcos con 500 personas a bordo, que partirá hoy desde Barcelona, para abrir un corredor humanitario hacia la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo naval impuesto por Israel. Bajo el lema 'Mientras el mundo calla, nosotros zarpamos', los organizadores aspiran a forzar a la comunidad internacional a reaccionar frente a lo que califican como "genocidio" contra el pueblo gazatí.

En la capital extremeña, los activistas han partido pasadas las 12.15 horas desde la plaza de la Asamblea y han cruzado el puente romano hasta llegar al parque de la Isla, donde ha tenido lugar la lectura de un manifiesto reivindicativo. Tras este acto, se iniciaría una jornada de convivencia entre los asistentes con varias actividades. Cabe destacar que este llamamiento está siendo secundado desde el 23 de agosto por una huelga de hambre de dos activistas extremeñas, que se encuentran acampadas enfrente del Parlamento regional.

Fin de los acuerdos

"Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' o 'que no es una guerra, es un genocidio' han sido algunas de las proclamas que han lanzado los manifestantes. "Hay un compañero extremeño que va a subirse a esos barcos de la flotilla y vamos a estar durante este periodo observando de cerca para que la misión llegue a buen puerto", ha señalado una de las portavoces de la plataforma Extremadura con Palestina. "Pedimos que España rompa todo tipo de relaciones y acuerdos con Israel, ya sean comerciales como culturales y diplomáticos", ha subrayado.