Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
La Guardia Civil investiga las causas del siniestro
Una mujer ha muerte atropellada en la A-5, a la altura de la localidad pacense de Arroyo de San Serván.
Al parecer, y según confirma la Guardia Civil, sobre las 20.30 horas de este domingo se ha registrado un siniestro vial en el kilómetro 348 de la autovía del Suroeste, cuyas circunstancias todavía se investigan.
El resultado del accidente es el fallecimiento de una mujer.
