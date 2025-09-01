Este es el calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: inicio, finalización y festivos

Comienza septiembre y las familias extremeñas se preparan para la vuelta al cole. La Consejería de Educación ya ha publicado el calendario escolar para el curso 2025-2026 en Extremadura, cuyo inicio se sitúa en el 11 de septiembre para las enseñanzas de Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y los grados básicos de Formación Profesional (FP) y el 2º curso de estos ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

Los alumnos de Bachillerato comienzan el curso al día siguiente, y el 15 de septiembre se hará lo propio en el primer curso de los ciclos formativos de grado Medio y Superior de FP.

La finalización de la actividad lectiva dependerá de la etapa educativa:

8 de mayo: segundo de Bachillerato (para que los estudiantes tengan tiempo de prepararse la Selectividad)

12 de junio: enseñanzas de Formación Profesional

17 de junio: primero de Bachillerato

19 de junio: Educación Infantil, Primaria y ESO

Música, idiomas y deportes

En cuanto a las enseñanzas de régimen especial, las Elementales y Profesionales de Música y de Danza se iniciarán el 1 de octubre y finalizarán el 12 de junio de 2026. Por su parte, en las Enseñanzas Artísticas Superiores de Arte Dramático, Diseño y Música se iniciará el día 22 de septiembre y se terminará el 26 de junio de 2026, mientras que a las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño les será de aplicación lo establecido para las enseñanzas de Formación Profesional de Grado Medio y Superior.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas iniciarán la actividad lectiva el 1 de octubre y finalizarán el 29 de mayo de 2026, mientras que las enseñanzas Deportivas de Régimen Especial deben iniciarse antes del 7 de octubre y no pueden finalizar antes del 12 de junio de 2026, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Estudios universitarios

Por otra parte, el periodo académico 2025-2026 en la Universidad de Extremadura (UEx) comenzará el 9 de septiembre, aunque las clases, sin embargo, no se iniciarán hasta dos días después, el jueves 11 de septiembre, el día después del acto solemne de apertura. Las clases del primer semestre se impartirán del 11 de septiembre al 19 de diciembre de 2025 y las del segundo semestre serán del 29 de enero al 8 de mayo de 2026.

Además, las fechas de exámenes serán las siguientes:

Convocatoria de noviembre , del 3 al 12 de noviembre de 2025

, del 3 al 12 de noviembre de 2025 Convocatoria de enero , del 8 al 28 de enero de 2026

, del 8 al 28 de enero de 2026 Convocatoria de junio , del 13 de mayo al 1 de junio de 2026

, del 13 de mayo al 1 de junio de 2026 Convocatoria de julio, del 17 de junio al 7 de julio de 2026

Aunque las últimas clases se darán el 8 de mayo, el periodo académico finalizará oficialmente el 17 de julio.

Periodos no lectivos

Además, según se ha aprobado, los periodos no lectivos serán, en Navidad, del 23 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, ambos inclusive, y en Semana Santa, del 30 de marzo de 2026 al 6 de abril de 2026, ambos inclusive. Asimismo, no habrá clases el 27 de noviembre por la celebración del Día del Docente, salvo para los Conservatorios Oficiales de Música, y los días 16 y 17 de febrero por carnavales.