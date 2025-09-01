Septiembre arranca con un descenso notable de temperaturas en Extremadura

El mes de septiembre ha comenzado en Extremadura con un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos se mantendrán poco nubosos, con algunos intervalos de nubes en el norte de la región.

El descenso generalizado de las temperaturas en toda la Península es la noticia del día. Así, en la región las mínimas bajan de forma ligera a moderada, mientras que las máximas se mantendrán estables o descenderán ligeramente. En Badajoz, los termómetros se moverán entre los 13 grados de mínima y 30 de máxima, mientras que en Cáceres el rango será de 13 a 26 grados.

Los vientos, por su parte, soplarán del oeste y noroeste, con una intensidad entre floja y moderada.

Mapa del tiempo en Extremadura / Aemet

Resto del país

En el resto de España, un sistema frontal saliendo por el este y otro entrando por el noroeste provocarán cielos cubiertos y chubascos, especialmente en el noreste, donde se esperan tormentas fuertes con posibilidad de granizo en el Pirineo y el este de Cataluña. Barcelona y Gerona están en alerta naranja por lluvias y en aviso amarillo por tormentas. En Mallorca y Menorca también hay riesgo por fenómenos similares.

Además, el litoral de Galicia, Asturias, Cantabria y Vizcaya está bajo aviso por fuerte oleaje.

Galicia y áreas cercanas comenzarán el día con cielos nubosos y lluvias que se extenderán hacia el Cantábrico. En las mitades norte y noroeste, así como en Baleares, se espera nubosidad abundante con posibles chubascos dispersos, especialmente en zonas montañosas. En Cataluña, la Ibérica oriental, Baleares y la costa valenciana podrían registrarse tormentas hacia el final del día.

En el resto del país predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, salvo en zonas montañosas del norte, donde habrá nieblas matinales. En Canarias, se esperan cielos nubosos al norte y algo de lluvia débil en las islas con relieve.

Las temperaturas bajarán casi en toda la Península y Baleares, salvo ligeros aumentos en el sureste y el sur del archipiélago balear, mientras que en Galicia y la zona cantábrica se mantendrán estables. Las máximas estarán por debajo de los 34 grados en prácticamente toda la región mediterránea y no superarán los 24 en ciudades como Santander, Cuenca o Palencia.

Por último, los vientos serán de flojos a moderados, con predominio de componentes norte y oeste. Habrá viento fuerte en el Cantábrico, mientras que en Canarias soplarán alisios, tramontana en Baleares y Ampurdán, y cierzo en el valle del Ebro.