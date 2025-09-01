El artista Brea firma el cartel del Día de Extremadura: "Nuestra luz, nuestro rumbo"

El artista placentino Jesús Mateo 'Brea' ha sido el encargado de realizar la obra que ilustra el cartel anunciador del 8 de septiembre, Día de Extremadura, que este año se desarrollará bajo el lema 'Nuestra luz, nuestro rumbo'. Así lo ha dado a conocer este lunes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Elena Manzano, quien ha destacado el compromiso del autor con la región, al tiempo que le ha agradecido su "esmero" para elaborar un trabajo que "una vez más sorprende". "Nos ha tocado el corazón a todos", ha manifestado.

En su intervención, Manzano ha destacado que el lema tiene una "importante carga simbólica, que se articula en los valores propios de nuestra tierra, su naturaleza, su cultura viva, su talento emergente, su conexión con el territorio y con su gente". "Su luz es nuestra identidad, es la luz que nace del respeto por lo que somos y de la ambición por lo que podemos llegar a hacer. Y su rumbo es un modelo de desarrollo que pone a los extremeños en el centro, que mira lejos sin olvidar jamás nuestras raíces", ha subrayado.

"Esa luz nos define, el rumbo nos marca el futuro, todo aquello que queremos conseguir y que vamos a conseguir como región", ha proseguido la portavoz. "¿Y cómo es ese futuro?", ha cuestionado. "Pues ese futuro empieza en lo que hoy estamos construyendo juntos, en esa Extremadura en la que el talento joven se queda, regresa y emprende; en esa Extremadura rural, pero en la que el campo y la innovación van de la mano", ha apostillado.

Medallas

Aunque la virgen de Guadalupe será la protagonista indiscutible del 8 de septiembre, en la víspera tendrá lugar el acto de entrega de las Medallas de Extremadura, la máxima distinción que concede la comunidad, en el Teatro Romano de Mérida. En esta ocasión, las periodistas extremeñas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel García (esta última redactora de este diario) serán las encargadas de presentar la gala. El discurso ciudadano correrá a cargo de la empresaria extremeña María Cremades, gerente de la empresa Tapiz Verde.

La portavoz ha informado de que la profesora titular del área de Ecología de la Universidad de Extremadura, María Auxiliadora Villegas, entregará la Medalla al catedrático Juan Manuel Sánchez; la viticultora y enóloga Amelia Coloma, se la dará al viticultor Marcelino Díaz; la actriz Carolina Yuste, la recibirá de manos de la presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, Pilar Díaz; y la jefa del Gobierno regional, María Guardiola, será la encargada de la concedida a los profesionales del Plan Infoex.

Actuación

El acto culminará con un espectáculo artístico y audiovisual para conmemorar los 600 años desde la llegada del pueblo gitano a la península ibérica. "La actuación va a tener ese sabor flamenco y será un homenaje a este pueblo, en especial, a la mujer gitana", ha indicado. Abrirá la escena la bailadora emeritense Fuensanta Blanco, se escucharán las voces de las cantaoras Celia Romero y La Kaita y también se subirá al escenario Salomé Pavón, que estará acompañada a la guitarra por Miguel y Juan Vargas.

La actuación combinará piezas de flamenco clásico y contemporáneo. Y para terminar, todas las voces de estos artistas se unirán para interpretar Let the sunshine, un tema con el que se hará un guiño a la luz de Extremadura. "Se cumplen 40 años de la celebración del Día de Extremadura. Es el año en el que los extremeños hemos demostrado más que nunca que somos muy fuertes, nuestra fortaleza y solidaridad. Extremadura está viva, llena de gente excepcional como la que recibirá la Medalla", ha finalizado Manzano.