Agosto trágico en Extremadura: 115 personas pierden la vida por el calor extremo

Cierre de agosto con un triste récord. Este mes, 115 personas fallecieron en Extremadura a causa de las altas temperaturas, un 71,3% más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, por lo que casi se triplicaron los fallecimientos. Sin duda, se trata de una tragedia, pues detrás de los números hay rostros con nombres y apellidos, familiares que perdieron a un ser querido, cono los del empresario placentino Pedro Díaz, que murió el pasado 18 de agosto, a los 70 años, por un golpe de calor mientras se encontraba pescando.

Según lo recogido en el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III, la mayoría de defunciones que se notificaron en la región correspondían a personas mayores de 65 años (106) y mujeres (66). Por grupos de edad, el grueso de las defunciones correspondían a población mayor de 85 años, con 107 muertes, mas del 60%. El tramo siguiente más afectado fue que va de 75 a 84 años con 35 defunciones, mientras que 17 correspondían al tramo poblacional entre 65 y 74 años.

Durante el periodo considerado estival, desde el 15 de mayo y hasta el 31 de agosto, el instituto atribuye un total de 175 defunciones a las altas temperaturas en Extremadura, 108 más de las consignadas en el mismo tramo del año pasado. En este punto, cabe recordar que un hombre de 67 años, perteneciente al área de salud Plasencia, fue el primer fallecido de este verano en Extremadura por estas causas, y que se dio a conocer a la opinión pública.

En España

A nivel nacional, el intenso calor dejó 2.177 fallecidos este último mes, un 71,3% más a nivel interanual. Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, cuando se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3% más que en los tres meses de verano de 2024.

Por comunidades autónomas, las más afectadas en agosto fueron Madrid, con 415 fallecimientos atribuibles a temperaturas, y Cataluña, con 361. A estas le siguieron Castilla y León (264), Comunidad Valenciana (204), Galicia (198), Andalucía (169), Castilla-La Mancha (163), Extremadura (115), Aragón (74), País Vasco (74), Navarra (47), Canarias (22), Asturias (20), La Rioja (19), Murcia (16), Cantabria (13), Baleares (cuatro) y la ciudad autónoma de Ceuta (una).