Extremadura lamenta que la financiación singular a Cataluña siga condicionando la política

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha mostrado este lunes su malestar porque la financiación singular a Cataluña vaya a seguir condicionando el inicio del nuevo curso político, tal y como "por desgracia", se ha venido produciendo durante los últimos meses. Así se ha pronunciado la también consejera de Hacienda, a preguntas de los medios, sobre la reunión que este martes mantendrán el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el expresidente Carles Puigdemont en Bruselas, así como por la previsión de que el Gobierno central apruebe la condonación de la deuda de las comunidades autónomas.

"Todo está enfocado en lo mismo, en financiar a una comunidad autónoma, a un gobierno separatista, contraviniendo los principios básicos de igualdad y justicia, y atentando contra la financiación a la que tenemos derecho todos los españoles y, por supuesto, los extremeños", ha criticado. A su juicio, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, está centrando "en mantenerse en el Gobierno y hacerlo a costa de la financiación de los recursos que son de todos los españoles".

En su intervención, Manzano ha reiterado la negativa de Extremadura a la condonación de la deuda que ya planteó el Gobierno central durante la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El hecho de que el Estado asuma esa deuda provocará que los extremeños "paguen como españoles 68 millones de euros más de lo que debíamos como extremeños". "Lo que dejamos de pagar a nivel regional, como extremeños, como catalanes, como madrileños, lo vamos a pagar como españoles", ha subrayado.

Valoración de los partidos

Sobre esta cuestión se ha pronunciado también el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha asegurado que es "una vergüenza" que un presidente de una comunidad autónoma se vaya a reunir "con un prófugo de la justicia". En su opinión, Illa acudirá a Bruselas porque el antiguo interlocutor, Santos Cerdán, "está en la cárcel" y ahora tienen que utilizar la figura del presidente de la Generalitat para intentar salvar las cuestiones del Gobierno, de los siete votos que le da Sánchez, para seguir en la Moncloa.

Para la portavoz socialista, Isabel Gil Rosiña, pronunciarse sobre una reunión que no se ha producido "no parece razonable". Sin embargo, ha advertido de que en la medida en que se tomen decisiones, si es que se toman, el PSOE extremeño "no se va a callar en lo que creemos que es justo, el mismo acceso a los servicios públicos fundamentales sea uno gallego, extremeño o andaluz". Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha comentado que no le interesa mucho la reunión porque está "harta" de hablar de Cataluña.