Impulso al turismo extremeño: Cáceres recoge propuestas de empresarios y alcaldes tras los incendios

Tras el devastador incendio de Jarilla, representantes institucionales y empresarios afectados miran ya al futuro. Uno de los grandes retos es restablecer la actividad turística, muy golpeada en las últimas semanas por cancelaciones y una caída en cadena de reservas. En esta línea, la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha mantenido este lunes un encuentro para conocer de primera mano las necesidades del sector y recoger propuestas que ayuden a paliar las consecuencias de la ola de fuegos que ha castigado especialmente al norte de la provincia.

Promoción y soluciones conjuntas

Al encuentro han acudido alcaldes, representantes de las mancomunidades, grupos de acción local y de entidades empresariales de las comarcas de Hurdes, Valle del Ambroz y Trasierra-Tierras de Granadilla, en busca de soluciones conjuntas. El objetivo es poner en marcha acciones que promocionen estos territorios a nivel regional, nacional e internacional, y así "dar a conocer esta tierra que sigue viva, sigue verde y con muchísimo potencial. Estamos deseando que el turismo vuelva a nuestra provincia", ha señalado Gutiérrez.

La diputada ha subrayado que estas medidas se llevarán a cabo de forma coordinada con las distintas administraciones, ya que forman parte de la estrategia regional de la Junta de Extremadura, "que es la administración competente". Ha añadido que no consideran efectivo "que cada administración o entidad haga una campaña promocional por su cuenta. Como nos están trasladando, todo el norte de la provincia se está viendo perjudicado por cancelaciones o falta de reservas".

El Día de Extremadura, en el punto de mira

En este sentido, Gutiérrez ha puesto de ejemplo el puente del primer fin de semana de septiembre por el Día de Extremadura: "Muchos establecimientos y empresas turísticas del norte de Cáceres suelen tener una alta cobertura, y a día de hoy no llegan ni al 20% de reservas".

Por eso, ha insistido en la necesidad de "poner encima de la mesa" las prioridades de cada sector afectado y ha recordado que la Diputación ha intentado paliar las urgencias más inmediatas "con el SEPEI y más medios, garantizando el suministro de agua potable y ayudando a los ganaderos con alimento para el ganado. Pero también hay que seguir avanzando en otras medidas de desarrollo para nuestros territorios, como es el ámbito del turismo y las consecuencias que esto está teniendo de cara al resto de la provincia".

La vicepresidenta ha concluido que la institución provincial coordinará y contribuirá todo lo posible "para avanzar cuanto antes y que todo se restablezca en la medida de lo posible".