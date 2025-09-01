Un muerto y 14 heridos en 28 accidentes durante el ‘retorno de agosto’ en Extremadura

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha atendido un total de 28 accidentes de tráfico durante la operación especial de la Dirección General de Tráfico, 'operación retorno agosto 2025', que se desarrolló desde la tarde del viernes hasta la medianoche del domingo.

El balance de esta operación arroja las siguientes cifras en la región: un fallecido y 14 personas heridas de carácter leve. De los 28 siniestros, la mayoría (20) se produjeron en vías interurbanas, mientras que ocho tuvieron lugar en cascos urbanos. Por provincias, Badajoz registró 18 accidentes, frente a los diez de Cáceres.

Para hacer frente a estas emergencias, el 112 Extremadura movilizó un total de 47 recursos. La Guardia Civil participó con 21 efectivos, el Servicio Extremeño de Salud (SES) con 18, la Policía Local con 7 y un equipo de bomberos.

La pasada noche una mujer fallecía tras ser atropellada en la autovía A-5, a la altura del kilómetro 348, en el término municipal de Arroyo de San Serván. El accidente, cuyas circunstancias se encuentran bajo investigación, se produjo alrededor de las 20:30 horas.