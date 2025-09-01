Extremadura, con sabor a puente: dos fines de semana largos a la vista

El fin de agosto marca para la mayoría de los extremeños el regreso a la rutina, pero el calendario aún guarda dos oportunidades para seguir disfrutando de un merecido descanso. Aquellos que ya agotaron sus vacaciones están de suerte, ya que septiembre y octubre traen dos puentes muy esperados.

El primero en el horizonte es el Día de Extremadura, que este año, al caer en lunes 8 de septiembre, permitirá a los ciudadanos disfrutar de un fin de semana de tres días.

Apenas un mes después, la agenda ofrece otro respiro. El Día del Pilar, el 12 de octubre, que este año es domingo, traslada su festivo al lunes 13, creando así un nuevo puente de tres días.

Estos dos fines de semana largos también son una excusa perfecta para quienes optaron por posponer sus vacaciones y buscan aprovechar la bajada de temperaturas y la tranquilidad que se respira en la región una vez finalizado el periodo estival.

Noviembre

Aunque el puente del Día de Todos los Santos no será posible este año, sí habrá uno de tres días en el mes de diciembre.

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cae en sábado, por lo que no permite un fin de semana largo.

Sin embargo, en diciembre, la celebración del Día de la Constitución, el sábado 6, sumada al festivo del Día de la Inmaculada Concepción, el lunes 8, crea un puente de tres días perfecto para una última escapada antes de las fiestas navideñas.