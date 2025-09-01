Ferrocarril
Transportes busca alternativas verdes para tres líneas ferroviarias sin electrificar en Extremadura
En el punto de mira están Cáceres–Valencia de Alcántara, Zafra–Huelva y Mérida–Los Rosales, entre otras del país
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha organizado una jornada informativa para operadores públicos y privados del trasporte ferroviario, el próximo 4 de septiembre, con el fin buscar alternativas de tracción sostenible en líneas sin electrificar como Cáceres–Valencia de Alcántara; Zafra–Huelva y Mérida–Los Rosales, entre otras del país.
En una nota de prensa, el Ministerio ha asegurado que las jornadas de la 'Consulta Preliminar al Mercado sobre alternativas tecnológicas a la tracción diésel en líneas no electrificadas de la Red Ferroviaria de Interés General' tienen como objetivo recopilar información de los operadores económicos del sector ferroviario y garantizar al mismo tiempo la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación.
En concreto, las líneas sin electrificar sobre las que se están investigando son Ávila–Salamanca; Torralba–Soria; Huesca–Canfranc; Cáceres–Valencia de Alcántara; Zafra–Huelva y Mérida–Los Rosales.
Evaluar distintas alternativas tecnológicas
Así, esta consulta recabará la información proporcionada por el sector y sus operadores para evaluar distintas alternativas tecnológicas a la tracción diésel en varias líneas no electrificadas de la red ferroviaria de Interés General (RFIG), mediante la publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
Además de dar soporte a los estudios socioeconómicos necesarios para analizar la conveniencia de electrificar una serie de líneas o algunos de sus tramos, o su modernización con tecnologías ferroviarias innovadoras y alternativas al diésel para reducir las emisiones en la Red Ferroviaria.
La jornada informativa, que busca hacer participar en la consulta al mayor número de operadores posible, tendrá lugar el próximo 4 de septiembre y su formato será telemático a través de Teams.
En ella, se expondrán en detalle el alcance de la consulta, las condiciones de participación y la documentación disponible y se dará turno de consultas para resolver cualquier cuestión que pueda ser planteada por los interesados.
