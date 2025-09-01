Hacer la compra en distintos comercios permite ahorrar hasta un 32% en Extremadura

La diversificación de la compra de alimentos entre supermercado, hipermercado y pequeño comercio puede suponer un ahorro del 32 por ciento. Así lo señala el informe 'Ahorrar en alimentos frescos', elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE). En concreto, la fruta puede ser hasta un 50 por ciento más barata en pequeñas fruterías que en supermercados.

Según explica el informe, en España el coste de la cesta de la compra ha subido en torno a un 30% durante los últimos tres años, según datos del INE. Esto significa que lo que antes costaba 100 euros, ahora ronda los 130 o 140 euros. Y, además, dentro de esta subida general, los alimentos frescos han sido especialmente afectados.

Por esto, UCE ha comparado el precio máximo y mínimo de los alimentos frescos de los distintos formatos comerciales, supermercado, hipermercado y pequeño comercio, para determinar la diferencia máxima que se puede encontrar entre ellos; y también ha unido esos precios a los ya obtenidos en otros estudios sobre otros alimentos que no están incluidos en este.

Ventaja del pequeño comercio

Antes de entrar en ámbito del precio, la organización señala la "enorme ventaja" del pequeño comercio, sobre todo en las fruterías, pero también en alguna carnicería, puesto que en algunos de estos establecimientos, el producto que ofrecen es el cultivado o criado por el propietario, lo que garantiza su proximidad, que es de temporada, y un origen certificado. "Sin duda, es un aliciente elegir un producto que nos vende directamente quien lo ha producido y debe tenerse muy en cuenta", insiste. Además, también destaca que la persona que atiende conoce el producto y ofrece una "atención mucho más personal" que en otro tipo de establecimiento, llegando en algún caso a proponer recetas para preparar alguno de los productos que se han elegido.

A todo esto se añade que el precio es, "casi sistemáticamente inferior", indica, al que se encuentra en supermercados e hipermercados, una diferencia es especialmente importante en las frutas y verduras. Por ejemplo, la cereza puede tener el doble de precio en supermercado que en frutería o las cebollas de producción propia pueden estar a menos de un euro, cuando hay hipermercados que las venden a más de dos euros. "En general, y de forma sistemática -aunque no siempre tan abultada- comprar la fruta y la verdura en las pequeñas fruterías y verdulería, es notablemente más económico que en cualquier supermercado o hipermercado", asegura.

El pollo, igual en todos los comercios

En cuanto a la carne, UCE opta por incluir fundamentalmente cerdo y pollo. En este caso, la diferencia también es a favor de las pequeñas carnicerías, pero solo en la carne de cerdo. Por ejemplo, el solomillo lo ha encontrado a 10,99 euros el kilo en pequeña carnicería, y a 12,99 en supermercado. Por el contrario, el pollo no presenta esas diferencias, e incluso en algunas carnicerías pequeñas es más caro que el supermercado de referencia en España.

Por último, en el caso del pescado, y aunque la oferta de pescaderías ha descendido "notablemente" en la región en los últimos años, sigue siendo mejor opción para la compra, pues todos los productos elegidos son más baratos en estos pequeños comercios que en supermercado e hipermercado, según indican los resultados del estudio.

"Derecho accesible, no un lujo"

Asimismo, la asociación apunta que según su informe no existe ningún supermercado o hipermercado que pueda ostentar el título de "más barato" en todos los productos. "Así, elegir el producto más económico en cada uno de ellos puede suponer un ahorro de hasta el 32% en nuestra cesta tipo".

Finalmente, UCE defiende que los poderes públicos tienen la obligación de mejorar las condiciones básicas para que los ciudadanos puedan tener "buena salud", que, según el colectivo, debería ser "un derecho accesible, no un lujo que solo algunos puedan permitirse".