40 millones para la conservación de 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura

40 millones de euros. Esta es la cantidad que el Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible destinará a la conservación de casi 500 kilómetros de carreteras nacionales en Extremadura.

Así lo decide hoy el Consejo de Ministros celebrado en el palacio de La Moncloa, que autoriza la licitación de un contrato para la conservación y explotación de las vías estatales en ambas provincias (208,502 kilómetros en la pacense y 214,602, en la de Cáceres). Los contratos durarán 3 años, con posibilidad de una prórroga de 2 y otra adicional de 9 meses.

Según el ministerio, entre los objetivos de la licitación prevalecen promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones con el fin de mantener «las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos».

Por ello, se recogen actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Carreteras estatales en Extremadura. / El Periódico Extremadura

Contrato mixto

Asimismo, el ministerio opta por un modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para esta licitación, ya que se «persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red, y optimizar los recursos públicos. A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles», se destaca desde el Gobierno central.

Y con esta intención, se incluyen actuaciones como: agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad para la mejor circulación y seguridad por estas vías de titularidad pública.

Así, en la provincia de Cáceres se destinan 22,4 millones de euros para el mantenimiento y conservación de 214,60 kilómetros, en los que se incluyen más de 45 de autovías. Y las vías beneficiadas son la A-58 (autovía Trujillo-Cáceres) y varios puntos kilométricos en la nacional 521 (Trujillo-Valencia de Alcántara).

Por su parte, para Badajoz se asignan 16,7 millones de euros, que se repartirán entre los 208,50 kilómetros de la nacional 432 (une Badajoz con Granada) y N-435 (Badajoz-Huelva).