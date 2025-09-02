La expresión extremeña que procede de un pueblo de 5.000 habitantes y confunde al resto de España

En pleno siglo XXI, cuando la mayoría de expresiones populares tienden a diluirse en el leguaje globalizado de la era digital, Extremadura mantiene vivas numerosas joyas de habla rural. Una de ellas, está especialmente vinculada a la localidad pacense de Alburquerque, con alrededor de 5.000 habitantes, aunque se reconoce también en otras partes de la región.

El sinónimo extremeño de gresca

Aunque resulta totalmente ininteligible para un forastero, para los extremeños la frase "se montó una sapalipanda" tiene todo el sentido del mundo. Esta expresión se emplea para describir situaciones caóticas o desordenadas, casi siempre con un tono humorístico o coloquial. Su sonido —intenso, peculiar, casi musical— ha captado la atención de filólogos y lingüistas que documentan los dialectos del suroeste peninsular.

El proyecto universitario FRONTESPO, que recopila vocabulario en la frontera hispano-portuguesa, recoge "sapalipanda" como sinónimo de gresca, y la incluye entre las expresiones más representativas del estremeñu, la variación lingüística de Extremadura, coloquialmente conocida como 'castúo'.

Un mapa de palabras que resisten el olvido

"Sapalipanda" no es un caso aislado. En Extremadura, otras expresiones locales han conseguido mantenerse vigentes gracias a la tradición oral, el humor regional y el arraigo identitario. Una de las más conocidas es "ajila" (o "agila"), utilizada para apremiar a alguien —algo así como decir "espabila”—, que alcanzó notoriedad nacional cuando el grupo Extremoduro bautizó así uno de sus discos más populares, Agila (1996).

Redes sociales como TikTok han contribuido a revitalizar muchas de estas expresiones, compartidas entre generaciones jóvenes con vídeos humorísticos y didácticos. Términos como apañao (persona que vale para todo), talandango o jechusque (personas desaliñadas) y frases como "venga, ajila" o "estar arrecío" (tener frío) se están redescubriendo y viralizando.

Otras curiosas expresiones

Otras de las expresiones más conocidas que se utilizan en la región son las siguientes:

Entallarse

Pillarse los dedos o la mano con, por ejemplo, una puerta o una ventana. La RAE recoge el verbo entallar con el significado de "dejar algo aprisionado". Especifica que es un término utilizado en León y Salamanca, pero es igualmente muy típico del lenguaje pacense.

Escarrancharse

Despatarrarse, sobre todo cuando la persona en cuestión se sienta en una silla o un sofá. El término está aceptado por la RAE.

Excusao

Se dice de aquella persona que se quiere enterar de todo y busca las maneras para hacerlo.

Arrecío

Durante las noches de invierno o del final de verano, cuando las temperaturas empiezan a bajar, es típico escuchar esta palabra. 'Estar arrecío' sería igual a decir 'Tengo frío'.

Fechar

Esta expresión significa cerrar la puerta y evidencia la influencia portuguesa.

Enrea

Con este adjetivo se describe a quienes meten en líos y embrollos no demasiado graves a los demás. Por ello, cuando corras el riesgo de acercarte demasiado a este tipo de personajes, algunos te dirán "aléjate de ese que es un enrea".

Acho

Aunque también es empleada por los murcianos, esta palabra es de origen extremeño. Se puede utilizar en distintos contextos y con diferentes entonaciones, como en momentos de sorpresa e incluso de queja.

Golimbo

Otra forma de decir goloso, aficionado a todo lo que sea dulce. La RAE recoge el término golimbro y lo define como "aficionado a comer golosinas".

Jangá

Jangá es una tontería. La RAE acepta jangada como salida o idea necia y fuera de tiempo, o ineficaz".