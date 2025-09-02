Extremadura, la comunidad con mayor incremento en envejecimiento laboral del país

Uno de los mayores retos de la región en los últimos años es la cuestión demográfica. La caída continuada de la natalidad, la disminución y demora en la maternidad y el aumento de la esperanza de vida, entre otros factores, hacen de la brecha generacional un desafío estructural que España debe afrontar a corto, medio y largo plazo. Especialmente preocupantes son los últimos datos sobre envejecimiento, que indican no solo que Extremadura está envejecida, sino que su ritmo es de los más rápidos del país.

En 2024, la comunidad registró la mayor desigualdad de empleo entre jóvenes y mayores del país, con un índice de envejecimiento laboral ha pasado del 155% al 260,5% en solo diez años. Actualmente, hay más de 82.000 trabajadores mayores de 50 años que jóvenes menores de 30, casi el triple que hace una década. Según el Observatorio de la Formación Profesional de CaixaBank Dualiza, con datos del INE-EPA y FP, la región ocupa la sexta posición en aumento de trabajadores mayores.

Plantillas envejecidas y falta de relevo

Esto significa que las empresas extremeñas tienen plantillas cada vez más envejecidas, con dificultades para el relevo generacional. Si no se consigue atraer y retener talento joven, la región podría ver comprometida su competitividad.

Los datos sobre la población mayor de 64 años en comparación con la menor de 16 también son elevados: ha crecido un 36,5 % en la última década, alcanzando el 164,9% en 2024, es decir, casi 165 mayores por cada 100 menores. La previsión del INE apunta a que este índice llegará al 226% en 2034.

Extremadura se sitúa así entre las comunidades con mayor envejecimiento, con niveles similares a los del norte de España y muy por encima de la media nacional (142,4%). Esta transición demográfica deja a la región con menos reemplazo generacional y un riesgo de despoblación en zonas rurales.

Dependencia creciente y presión sobre el sistema

La tasa de dependencia de mayores, es decir, cuántos mayores de 64 años hay respecto a la población en edad de trabajar, también crece. Extremadura tiene una de las subidas más altas del país (4,9 puntos entre 2014 y 2024) y las proyecciones la colocan en cuarta posición en 2034, según el INE. Esto genera un reto para la sostenibilidad de las pensiones, la sanidad y el mercado laboral: menos trabajadores tendrán que sostener a más jubilados, lo que obliga a repensar el modelo productivo y las políticas de empleo.

La Formación Profesional como palanca de cambio

El informe señala que la FP puede ser una herramienta estratégica para revertir esta tendencia, ya que facilita la inserción laboral rápida y contribuye al arraigo territorial. En Extremadura puede resultar clave porque ofrece una vía profesional atractiva para jóvenes que de otro modo emigrarían, permite orientar a jóvenes desempleados hacia sectores con alta demanda de empleo y puede formar perfiles para áreas en crecimiento, relacionados con el cuidado de mayores, la industria agroalimentaria, la transición energética o los servicios tecnológicos.

No obstante, el reto es doble: atraer más estudiantes a la FP y adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas. El informe subraya que el envejecimiento es menor entre quienes tienen estos estudios.

Sectores estratégicos y oportunidades

Los sectores con menor brecha generacional —hostelería, información y comunicaciones, actividades culturales— tienen presencia en Extremadura, pero con menor peso que en otras regiones. Por el contrario, sectores como la administración pública o la industria manufacturera, que concentran buena parte del empleo estable en la región, presentan brechas muy altas y plantillas próximas a la jubilación.

Invertir en digitalización, formación continua y FP Dual puede hacer que estos sectores resulten más atractivos para los jóvenes, favoreciendo el relevo generacional.