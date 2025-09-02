Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo de Gobierno

Extremadura destina 3 millones de euros para la mejora de las Vías Verdes

Los trabajos se efectuarán sobre las cuatro vías verdes de la región: Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe

Vía Verde de La Plata.

Vía Verde de La Plata. / Juntaex

Carolina León

Mérida

El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de una inversión de más de 3 millones de euros para la mejora y el acondicionamiento de las Vías Verdes de Extremadura.

En concreto, según ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, se va a actuar sobre las cuatro vías verdes, Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe, que son "ejes esenciales y fundamentales del turismo de naturaleza en nuestra región".

Estos trabajos incluyen labores de embellecimiento, de revegetación y de creación de zonas de sombra y descanso. También incorporan la dotación de fuentes y otros equipos para senderistas, ciclistas, clubes deportivos y familias.

Turismo de calidad

En ese sentido, la portavoz ha incidido en el trabajo que lleva a cabo el ejecutivo regional para la adaptación de las infraestructuras de la región a la "exigencia de un turismo de calidad, para que seguro, accesible y, sobre todo, muy respetuoso también con nuestro entorno".

Noticias relacionadas y más

Finalmente, ha puesto en valor las Vías Verdes de Extremadura, que refuerzan la imagen de la región como "destino de referencia para el turismo deportivo y de naturaleza", ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents