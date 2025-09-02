Consejo de Gobierno
Extremadura destina 3 millones de euros para la mejora de las Vías Verdes
Los trabajos se efectuarán sobre las cuatro vías verdes de la región: Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe
Carolina León
El Consejo de Gobierno ha aprobado la autorización de una inversión de más de 3 millones de euros para la mejora y el acondicionamiento de las Vías Verdes de Extremadura.
En concreto, según ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, se va a actuar sobre las cuatro vías verdes, Vegas del Guadiana, La Jayona, Vía de la Plata y Monfragüe, que son "ejes esenciales y fundamentales del turismo de naturaleza en nuestra región".
Estos trabajos incluyen labores de embellecimiento, de revegetación y de creación de zonas de sombra y descanso. También incorporan la dotación de fuentes y otros equipos para senderistas, ciclistas, clubes deportivos y familias.
Turismo de calidad
En ese sentido, la portavoz ha incidido en el trabajo que lleva a cabo el ejecutivo regional para la adaptación de las infraestructuras de la región a la "exigencia de un turismo de calidad, para que seguro, accesible y, sobre todo, muy respetuoso también con nuestro entorno".
Finalmente, ha puesto en valor las Vías Verdes de Extremadura, que refuerzan la imagen de la región como "destino de referencia para el turismo deportivo y de naturaleza", ha concluido.
