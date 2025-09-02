La Junta de Extremadura destina 6,3 millones en ayudas a la cooperación y obliga a realizar auditorías

Más dinero, auditorías externas obligatorias y aumento de las cuantías máximas. Estas son las principales novedades del nuevo decreto que regula las ayudas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, que ha recibido luz verde este martes del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Según ha informado la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, este cuenta con una dotación presupuestaria de 6,3 millones de euros, lo que se traduce en una subida del 15% con respecto al pasado año.

Esta normativa incorpora "importantes mejoras" en la calidad y eficiencia de las políticas públicas de cooperación, manteniendo la respuesta de la Junta a los retos actuales y el "compromiso decidido" de la sociedad extremeña con esta materia. Ha sido impulsada por la Agencia Extremeña de Cooperación (Aexcid) y es fruto de un proyecto de escucha en el que han participado entidades sociales, ONG, administraciones públicas y agentes estratégicos en esta materia.

En concreto, Manzano ha anunciado que las auditorias externas pasarán a ser obligatorias "como ejercicio de transparencia con el objetivo de un mayor control de los fondos públicos", al tiempo que se actualizarán dentro de estas ayudas los límites salariales para gastos de personal, una medida que "sin duda va a mejorar las condiciones laborales en el sector de la cooperación internacional". Además, se reconocerá a las empresas como agentes de cooperación cuando participen en el desarrollo de los proyectos.

Este decreto permite aumentar las cuantías máximas por proyectos de gran envergadura hasta los 280.000 euros y podrán cubrir el 100% del coste de las iniciativas. Asimismo, contempla la posibilidad de financiar proyectos de investigación para el desarrollo, "instrumentos clave para logar una cooperación "más eficaz, sostenible y transformadora". También recoge la posibilidad de realizar alianzas entre entidades que quieran agruparse para optar a las ayudas.

Cuatro líneas

Cabe destacar que esta primera convocatoria presenta cuatro líneas de subvenciones, dos de ellas tramitadas por concurrencia competitiva, como son las de proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo, dotada con 3.593.731 euros; y las subvenciones destinadas a Proyectos de Educación para la Transformación Social y Ciudadanía Global, por un importe de 200.000 euros.

Por otro lado, se concederán mediante el procedimiento de concesión directa mediante convocatoria abierta, las subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo (emergencias y crisis olvidadas), por un importe de 1.577.627 euros, y las ayudas a proyectos de Acción Humanitaria, dotadas con 1.000.050 euros. Manzano ha destacado que estas últimas registran un aumento del 38%.