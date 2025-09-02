Interés Turístico Regional
Monesterio celebra su Día del Jamón con el reparto de 3.000 bocadillos
La fiesta comenzará este próximo sábado con degustaciones en expositores y la venta de este producto
La localidad pacense de Monesterio (Badajoz) celebrará este sábado 6 de septiembre su Día del Jamón, con una degustación popular declarada de Interés Turístico Regional y en la que se repartirán casi 3.000 bocadillos.
El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha señalado en la presentación de esta fiesta que los más de 20.000 metros cuadrados dedicados por el ayuntamiento a esta celebración, en los recintos de la piscina municipal, el parque del Tejar y sus zonas ajardinadas exteriores, serán sede de esta jornada en la que se esperan unas 10.000 personas de Extremadura o Andalucía, y de una fiesta "única" que convierte al jamón ibérico en el "verdadero protagonista y su principal actor".
Beneficio para distintos sectores
Asimismo, ha mostrado la apuesta de la institución provincial por este tipo de eventos que cumplen objetivos que se marcan desde la misma, como la creación de riqueza, que la hostelería se vea beneficiada o el fomento del turismo, principalmente en las zonas rurales y que "en definitiva" es una manera de luchar en relación al reto demográfico.
Por su parte, la alcaldesa de Monesterio, Dolores Vargas, ha coincidido en expresar que esta jornada “es de gran relevancia para la localidad” ya que, además de mostrar “una tradición que se transmite de generación en generación”, representa “un importante motor económico y una oportunidad única de promoción de este producto”. Además, ha recordado que de esta fiesta también se beneficia el comercio local, a tenor del gran número de visitantes que se dan cita en este evento.
Actividades
La iniciativa arrancará, ha explicado, con el reparto de unos 3.000 bocadillos de jamón, a lo que seguirán degustaciones populares en los diferentes expositores de las empresas adscritas o la venta de este producto por parte de los industriales participantes. El evento también contará con actividades musicales gracias a la instalación de dos carpas.
En el marco de esta jornada, el municipio ha contado además con actividades previas, principalmente deportivas, que se han celebrado durante todo el verano, con eventos ciclistas, de atletismo, de baloncesto o de caza, pero también iniciativas musicales, concursos de cortadores de jamón o cursos relacionados con este segmento.
