El paro sube en agosto en 149 personas en Extremadura por la caída de contratos en los servicios y la construcción

Tras cinco meses de descensos (desde marzo a julio), el paro subió en agosto en Extremadura, como casi siempre en este mes. Respecto al julio, se produjo un incremento de 149 personas desempleadas, lo que sitúa la cifra total de parados en la región en 64.959, casi 5.600 menos que hace un año, la mayor reducción interanual registrada en España (del 7,92%).

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de agosto desde que hay registros. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha subido en agosto la mayoría de veces en Extremadura (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones, siendo el repunte del último mes la menor subida desde 1999.

La situación es muy dispar entre las dos provincias extremeñas. Mientras el desempleo bajó en Badajoz en 109 personas (hasta los 42.940 parados totales), en Cáceres experimentó la tendencia contraria con un incremento de 258 personas (22.019 desempleados). En ambos casos, las cifras totales son inferiores respecto a hace un año, del -8,2 y -7,3% respectivamente. En cuanto a sexos, la mayoría de las personas desempleadas en Extremadura son mujeres (41.854 frente a 23.105 hombres).

En su conjunto, el incremento del número de parados durante agosto se debe principalmente a la caída de las contrataciones en el sector servicios (que suma 278 parados) y en la construcción (65). Por contra, el paro bajó ligeramente en la agricultura (-34), la industria (-71) y entre el colectivo sin empleo anterior (-83), pero no fue suficiente para frenar la caída.

El pasado mes de agosto se firmaron 32.245 contratos, 6.781 menos que el mes anterior, lo que supone una disminución del 17,38%, y 135 menos en tasa interanual (-0,45%). Del total de contratos suscritos, 24.021 fueron temporales y 8.224 indefinidos.

Baja la afiliación a la Seguridad Social

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, durante el mes de agosto también se produjo una caída de 239 personas, aunque el cómputo interanual es positivo con un total de 2.986 afiliados más respecto a 2024. Por provincias, Badajoz cerró agosto con 270.406 afiliados, 1.320 más que en julio, y 2.175 más que en 2024, mientras que Cáceres lo hizo con 155.172, tras perder 1.560, aunque tiene 812 más que en el mismo mes del año anterior, que son un 0,81% y 0,53% más en tasa interanual.

A nivel nacional, el empleo se resintió en agosto con 199.300 afiliados menos a la Seguridad Social y un incremento del paro de 21.905 personas en un mes habitualmente malo para el mercado laboral.

Las reacciones

Tras conocerse este martes las últimas estadísticas de paro en la comunidad, la secretaria general de Empleo, María José Nevado, destacó que es «el mejor registro para un mes de agosto desde que existen datos comparables (1996)». Destacó que pese al ligero repunte mensual, la cifra de agosto refleja una «evolución muy positiva»:«a nivel nacional, el paro ha aumentado a un ritmo cuatro veces superior al registrado en Extremadura, lo que sitúa a la región como la comunidad autónoma con mayor descenso interanual del desempleo», subrayó. Datos con lo que Nevado considera que Extremadura avanza con paso firme hacia la convergencia con el resto del país.

Desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) señalaron que las últimas estadísticas evidencian la necesidad «de consolidar el cambio de modelo productivo que se acomete en la actualidad» en la región, sin olvidar las «incertidumbres» que se ciernen en este nuevo curso político. El secretario general de la Creex, Javier Peinado, considera que la subida del paro en Cáceres no es «consecuencia directa de los incendios, aunque quizá sí ha frenado contrataciones en el turismo rural, la hostelería y los servicios». Desde la Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (Ciem) señalan que los datos actuales reflejan «la creciente incertidumbre que afecta a la actividad del tejido empresarial».

Sindicatos y partidos

Por su parte, las centrales sindicales CSIF, UGT y CCOO solicitan reformas «precisas» y medidas «estructurales» que rompan las tendencias del paro y refuercen el empleo estable en la región. Desde CSIF mostraron su preocupación por la «escasa» contratación indefinida, en UGT alertaron de la fragilidad del mercado laboral y la necesidad de reforzar las políticas activas de empleo, mientras que por parte de CCOO insistieron en solicitar «una reforma en la contratación temporal y estacional en una comunidad con un «tejido débil» de empleo estable.

Asimismo, los grupos políticos en la oposición (PSOE, VOX y Unidas por Extremadura) alertaron de la tendencia negativa del paro en agosto, mientras que el PP defendió que se está en el «camino correcto».

Para el portavoz socialista, Juan Ramón Ferreira, el comportamiento ha sido similar al de otros meses de agosto a nivel nacional, mientras que en Extremadura «ha sido peor», con mujeres, jóvenes y autónomos como principales perjudicados. Además, para el socialista «lo más relevante» es que desde que gobierna María Guardiola Extremadura «crea tres veces menos empleo que España», desplazando «a la cola» a la región y se pregunta si en este hecho «está la huida» del secretario general de Economía, Víctor Píriz, que ayer comunicó su renuncia a la presidenta de la Junta para trabajar en la empresa privada.

Sin embargo, la portavoz del PP, Pilar Gómez de Tejada, ha acusado al socialista de «falsear los datos» y «crear alarma» porque pese a que agosto siempre registra subidas de paro, en España el descenso en relación al año pasado ha sido del 7,9%, el mayor de España, «y mes a mes» se sigue bajando el paro. Además, ha destacado la reducción del paro entre las mujeres, lo que pone de manifiesto que las políticas que desarrolla el gobierno de María Guardiola están funcionando «y ese es el camino que se quiere seguir recorriendo».

Por su parte, el portavoz de Vox, Álvaro Sánchez-Ocaña ha denunciado que la subida del paro es consecuencia de las «políticas fallidas» del Gobierno nacional de Pedro Sánchez, al que acusa de «hacer de España un territorio hostil para la inversión» y del «continuismo» de las «recetas fracasadas» del PSOE por María Guardiola. A su juicio, Extremadura podría ir mucho mejor si el Ejecutivo autonómico «eliminase el gasto superfluo, cerrase chiringuitos ideológicos y destinase cada euro público a crear empleo y riqueza para los extremeños», pero Guardiola «aplica las mismas recetas socialistas que nos mantienen en la cola del paro».

Por último, para el portavoz de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, «se está ralentizando» la reducción del paro por lo que «nadie puede sacar pecho de estos datos» y ha calificado de «escandaloso» el desempleo femenino, sobre todo entre las de más de 45 años, por lo que reclama acciones urgentes. «Los datos no son para tirar cohetes», ha dicho Macías, que ha precisado que tanto el descenso interanual como el mensual son menores a los que se registraron en agosto de 2024 y es algo que se ha advertido al gobierno del PP «que, sin embargo, no está poniendo medidas para revertirlo».