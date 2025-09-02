El Estado pretende condonar 1.718 millones de deuda a Extremadura para impulsar su economía

El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta un anteproyecto de ley que permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Esta medida, calificada como "inédita" por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, beneficiará directamente a Extremadura, a la que se le condonarán 1.718 millones de euros.

Esta cifra representa una reducción del 32% en la deuda de la comunidad autónoma extremeña con respecto al cierre de 2023. La medida busca corregir el sobreendeudamiento originado "durante la crisis financiera de 2008, cuando las comunidades no contaron con el apoyo necesario del Gobierno central de Mariano Rajoy. En contraste, el actual Gobierno ha transferido más de 300.000 millones de euros en recursos adicionales a las comunidades en los últimos siete años", según ha detallado la vicepresidenta durante la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial.

Montero, además, ha especificado que este perdón del débito "no solo aliviará el pasivo de Extremadura, sino que también libera una parte importante de los recursos que se destinaban al pago de intereses", dinero que se estima en unos 6.700 millones de euros en todo el territorio y que "podrán ser redirigidos para reforzar estado del bienestar, mejorando servicios esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales".

De hecho, la ministra de Hacienda ha enfatizado que la decisión es "plenamente coherente con la política de apoyo financiero a las comunidades autónomas que ha llevado a cabo el Ejecutivo desde 2018" y ha enumerado otras medidas como los 30.000 millones de los fondos covid, que las comunidades no tuvieron que devolver, o la asunción por parte del Estado de 4.000 millones de liquidaciones negativas de 2020. "Solo en el caso de Extremadura, esta política ha supuesto la transferencia de 7.372 millones de euros más que en los siete años anteriores, excluyendo los fondos europeos", ha subrayado.

Metodología de la condonación

Según se ha informado desde La Moncloa, este anteproyecto de ley establece una metodología para el cálculo de la condonación, basada en criterios técnicos y objetivos. "El 75% de la deuda asumida se distribuye en función de la población ajustada de cada comunidad. "Para Extremadura, esta primera fase de la condonación supone 1.562 millones de euros, una cifra que sitúa a la región por encima de la media nacional".

Además, la futura norma contempla ajustes para compensar a las comunidades con financiación inferior a la media y también a aquellas que han ejercido sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de Extremadura, estos ajustes "suman 156 millones de euros adicionales, elevando la cifra total de condonación a 1.718 millones de euros".

Por otro lado, se ha recordado que el proceso de asunción de la deuda tiene carácter voluntario dependiendo de si la comunidad autónoma tiene deuda o no con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Como Extremadura sí mantiene un adeudo con el FLA "se aplicaría cancelando los saldos vivos de los préstamos hasta alcanzar el importe total condonado".

Por último, Montero ha apostillado que esta medida no sustituye ni frena la futura reforma del sistema de financiación autonómica, y ha reiterado que "el alivio de la deuda beneficia a todas las comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, ya que 7 de cada 10 euros condonados corresponden a deuda de estas regiones".