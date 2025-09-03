Trabajan para garantizar el agua potable en los 17 municipios extremeños afectados por los incendios

La Junta de Extremadura y la Diputación Provincial de Cáceres trabajan para garantizar el suministro de agua potable en los municipios extremeños afectados por los incendios forestales de este verano. De momento, no se ha notificado ningún problema en este sentido, de ahí que se trabaje en materia preventiva. Para ello, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el presidente del organismo provincial, Miguel Ángel Morales, han mantenido este miércoles un encuentro en Mérida.

En declaraciones a los medios, Morales ha explicado que desde el Consorcio Medioambiente y Aguas Provincia de Cáceres (MásMedio) se ha enviado un protocolo de actuación a las 17 localidades afectadas por los fuegos, 15 de ellas por el gran incendio forestal registrado en Jarilla, a las que se suman Caminomorisco y Villar del Pedroso, que también sufrieron incendios. "Si llueve mucho, podrían entrar todas las cenizas en la red de agua potable", ha advertido.

En este sentido, en el documento se recogen una serie de acciones a tener en consideración para mitigar y reducir la afección a los servicios de abastecimiento producida por el impacto del incendio y las cenizas sobre las captaciones de agua, como son los azudes en gargantas, embalses de montaña y los pozos de sondeo. "Se insta a las localidades a estar pendientes de las condiciones climatológicas y cerrar cualquier captación de agua que vaya a la red pública", ha detallado Morales.

Controles analíticos

Asimismo, la Diputación Provincial ya tiene en marcha un contrato extraordinario, por importe de 60.000 euros, para el control analítico del agua de los municipios, en caso de que así lo requieran. Dentro de esta contración, se ha establciedo un tipo de análisis especial con los parámetros más importantes para valorar la afección del incendio sobre el agua de las captaciones. El consorcio, en función de la gravedad de cada solicitud, realizará las analíticas que técnicamente se consideren necesarias.

"Queremos trasladar a la gente, que desde la Consejería, la Diputación y Salud Pública se van a hacer todos los análisis necesarios para que no haya ninguna duda de que el agua potable que tengan los ciudadanos sea la óptima para el consumo", ha subrayado el presidente. "No tenemos constancia de que en ninguno de los municipios afectados haya problemas con el suministro del agua potable, incluso se están haciendo análisis para anticiparse", ha recalcado.

Por otra parte, Morales ha informado de que en pleno de la Diputación que se celebrará en el último jueves de septiembre, se va a establecer unos créditos extraordinarios para que los ayuntamientos puedan afrontar los gastos que ha tenido como consecuencia de la extinción de forestales. En este sentido, ha puesyo como ejemplo el caso del consistorio de La Garganta, que tuvo que contratar maquinaria agrícola para abrir unos cortafuegos.