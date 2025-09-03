La primera universidad privada de Extremadura pide a la Asamblea celeridad en su aprobación

La primera universidad privada de Extremadura está pendiente de su último y decisivo paso por la Asamblea de Extremadura y este mes es clave para definir no solo si se hace realidad, tal y como esperan los promotores que aseguran que cuentan con el apoyo de PP, PSOE y Vox, sino también cuándo.

El proyecto de la Universidad Internacional para el Desarrollo Uninde, promovida por la Sociedad Uninde SL e integrada en Global Academic Network, una red educativa que tiene doce instituciones de educación superior en varios países (entre ellos Portugal, Chile, Paraguay o Estados Unidos), se la juega este septiembre. «Si no se aprueba en alguno de los dos plenos que se celebrarán en este mes, no podremos iniciar la actividad el próximo curso», señala Antonio Rubio, al frente de la iniciativa que comenzó a tramitarse en la Junta en septiembre 2022.

Por eso, tres años después, los promotores piden celeridad a los grupos parlamentarios para calificar el proyecto cuanto antes con el objetivo de que la Asamblea de Extremadura debata y vote ya la Ley de Reconocimiento de esta universidad, por la que se regula su creación, en alguno de los dos plenos parlamentarios previstos este mes: el 11 o el 25 de septiembre. «Es muy importante para nosotros entrar en uno de estos dos plenos para que podamos empezar a trabajar después de años de tramitación».

Calificación y debate

Para ello, el proyecto debe ser primero calificado por la Mesa de la Asamblea, que se reúne precisamente mañana jueves, 4 de septiembre. Solo si se estima en esta reunión de los grupos parlamentarios podrá incluirse para su debate en el pleno del próximo día 11, como urgen los promotores. «Nos dolería mucho que no se incluyera después de todos los esfuerzos que hemos hecho para que el expediente se moviera en estos tres años de trámites. Si ahora que está donde tiene que estar, donde finalmente se decide, no existe esa sensibilidad porque entre cuanto antes nos jugamos un año entero de trabajo», insiste Rubio.

Los tiempos están justos ya para que Uninde pueda comenzar su actividad el próximo curso 2026-2027. Hasta que la Asamblea no apruebe la ley para la creación de la que sería la primera universidad privada de Extremadura, medio siglo después de que echara a andar la Universidad la Extremadura (pública y única), no se remiten a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) las memorias de los planes de estudios que ofertarán y esta tiene hasta seis meses para aprobarlos.

Un edificio de 10 plantas en Badajoz

Aunque posteriormente la ley de creación de Uninde también deberá publicarse en el BOE, sin la aprobación de la Asamblea no comenzarán las obras del campus proyectado en la avenida de Elvas de Badajoz, un edificio vertical de diez plantas. «La parcela está comprada pero de manera condicionada, hasta que no se aprueba la ley no se puede poner ni un ladrillo y es importante que las obras empiecen cuanto antes», subraya Rubio. La previsión, mientras las obras avanzan, es iniciar la actividad en instalaciones provisionales, también en Badajoz, que se están cerrando en estos días.

10 grados y una previsión de 200 alumnos el primer curso

La primera universidad privada de Extremadura contempla para su primer año de actividad, que espera que sea en el curso 2026-2027 si la Asamblea da el visto bueno a su creación en este mes de septiembre, unos 200 alumnos presenciales. «El reto es la presencialidad y como muy tarde en enero tenemos que estar ya captando alumnos», señala el promotor Antonio Rubio, aunque también ofrecerá formación online, por lo que se definen como una universidad híbrida.

Tras el arranque, se baraja que en el sexto año de vida pueda contar con entre 5.000 y 6.000 estudiantes. Son las previsiones de los promotores de la iniciativa, según Antonio Rubio, que en los últimos días están rediseñando algunos de los títulos previstos en el proyecto presentado en 2022. Están realizando pequeños matices sobre la oferta inicial para adaptarse a la realidad actual. «A la velocidad que va el mundo, sobre todo si hablamos de tecnologías, no se puede plantear la misma oferta en 2022 y en 2026», explica Rubio. Así, señala que, por ejemplo, en el título de Marketing Digital se están incorporando temas de Inteligencia Artificial, pero en general, más allá de algunas concreciones, la oferta base sigue siendo la misma.

Ingeniería de los videojuegos, Enfermería, Marketing digital...

Uninde plantea un conjunto de diez títulos de grado, siete másteres y dos doctorados. Las carreras se centran en tres de las cinco áreas del conocimiento, entre las que destaca el grado de Ingeniería de los Videojuegos. Dentro de esta rama se incluye también el grado de Ingeniería Informática especializada en Ciberseguridad y Business Analytics.

En el campo de Ciencias de la Salud se ofertarán Psicología, Enfermería y Fisioterapia; y en Ciencias Sociales y Jurídicas habrá cinco grados: Negocios y Relaciones Económicas Internacionales; Emprendimiento y Negocios Digitales; Marketing Digital; Finanzas y Control de Gestión; y, por último, un grado de Diseño Digital y de Producto.

El campus físico estará en Badajoz, en la avenida de Elvas, pero tendrá extensión en Cáceres y prevé la creación de unos 150 empleos, entre profesorado y personal de administración y servicios.

