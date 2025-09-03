Quintana descarta motivos económicos en el incendio del municipio extremeño de Aliseda

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha manifestado este miércoles que los "primeros indicios" de la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en torno al incendio forestal de Aliseda apuntan a que su origen “no tiene nada que ver con temas económicos ni de caza”. "No es la primera línea de investigación en la actualidad”, ha remarcado, a preguntas de los medios.

En este sentido, cabe recordar que el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, afirmó el pasado día 18 de agosto que este incendio tenía un origen "intencionado por intereses económicos" y por una "cuestión cinegética". «Hay que ser absolutamente desalmado para provocar dos incendios distintos en una parcela por una cuestión de intereses económicos», trasladó entonces.

Por su parte, Quintana ha explicado que hay “muchos motivos” que pueden llevar al origen de incendios, desde “la imprudencia de una persona a la falta de mantenimiento de una línea eléctrica en un determinado espacio, o de forma intencionada”, más allá del interés económico, entre otros. Por este motivo, ha trasladado que “hay que ser muy prudente”.

Desalojos

El incendio de Aliseda, originado en dos puntos, arrasó más de 4.000 hectáreas y obligó a desalojar 40 viviendas (la mayoría segundas residencias) por la proximidad de las llamas de uno de los frentes, en el kilómetro 13 de la carretera de Badajoz N-523, frente al Mesón La Cabaña. Un equipo de emergencias de la Cruz Roja colaboró con la policía local, el ayuntamiento y la benemérita para evacuar a 100 vecinos, que se desplazaron a sus viviendas habituales.