Vox Extremadura critica que los 6,3 millones para cooperación solo sirven para "mantener ese tinglado"

El presidente del Grupo Parlamentario Vox Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado este miércoles que "la mayoría" de los 6,3 millones de euros que se van a destinar en ayudas a la cooperación solo sirven "para mantener ese tinglado mal llamado cooperación, que casi solo coopera con los cooperantes". "Mal camino escoge el gobierno del PP. Extremadura tiene grandes carencias y elevadísimos impuestos", ha manifestado a través de una publicación en la red social X.

"Para esto, que no nos llame el gobierno de María Guardiola”, ha señalado Gordillo, al tiempo que ha indicado que "quizá la mafia (en alusión al PSOE) esté dispuesta a apoyar estas medidas". De esta forma se ha pronunciado sobre el nuevo decreto que regula las ayudas destinadas a cooperación internacional para el desarrollo y solidaridad internacional, que recibió ayer luz verde del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Según informó la portavoz del Gobierno regional, Elena Manzano, este cuenta con una dotación presupuestaria de 6,3 millones de euros, lo que se traduce en una subida del 15% con respecto al pasado año. En los presupuestos autonómicos de 2024, aprobados por el exgobierno de coalición entre PP y Vox, se produjo un recorte de los fondos destinados a estas ayudas, lo que molestó a las entidades del sector.