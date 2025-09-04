Árboles centenarios y especies en peligro de extinción, en jaque tras los incendios

La ola de incendios que ha arrasado el norte de Extremadura ha golpeado de lleno la singular biodiversidad de la región, que podría tardar hasta 90 años en regenerarse por completo. Los bosques autóctonos albergaban árboles centenarios que han sufrido daños severos, lo que pone en jaque el hábitat de numerosas especies, algunas endémicas de la península ibérica y otras en peligro de extinción.

Especies protegidas

Los fuegos que comenzaron en Jarilla y se extendieron rápidamente a otras localidades han castigado especialmente el Valle del Ambroz, el Jerte y la comarca de Trasierra-Tierras de Granadilla. "Allí había valores naturales muy importantes. Por ejemplo, el abejero europeo, un halcón muy escaso en la región. En ambos valles se concentra más de la mitad de la población extremeña de esta especie", explica el delegado de SEO/BirdLife en Extremadura, Marcelino Cardalliaguet.

La sierra de Gargantilla, en el Valle del Ambroz, arrasada por el incendio forestal de Jarilla. / CARLOS GIL

El experto recuerda que las crías de abejero europeo no abandonan el nido hasta principios de septiembre. "Prácticamente en todos había pollos cuando ocurrieron los incendios. Falta valorar el alcance real, pero probablemente se haya perdido la generación de este año. Según los perímetros oficiales, podría haberse visto afectado hasta el 40% de la población extremeña de estos halcones, aunque esperamos que finalmente sea algo menos".

En estos bosques viven también numerosas rapaces —como gavilanes o azores— y aves forestales, como pájaros carpinteros. La mayoría ya habían terminado de criar y lograron escapar, pero han perdido su hábitat y deberán desplazarse a otros lugares. Desde la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural confirman que los trabajos de evaluación continúan, dado el enorme perímetro del incendio y el hecho de que aún no está extinguido, aunque las primeras estimaciones apuntan a la pérdida de ejemplares de fauna, sobre todo en aves de pequeño porte.

Especialmente vulnerables son los mamíferos sin capacidad de huida rápida y los anfibios, nutrias y galápagos ligados a arroyos y charcas, detalla Jorge Vega, presidente de la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX).

En peligro de extinción

Es el caso del desmán ibérico, un pequeño mamífero en peligro de extinción que depende de las gargantas naturales. Ahora su superviviencia se ve amenazada por el riesgo de que las lluvias arrastren cenizas al agua.

Cada hectárea quemada implica además la desaparición de millones de organismos. Los incendios alteran el equilibrio de los ecosistemas y pueden cambiar su estructura y funciones. "Los suelos actúan como grandes sumideros de carbono, su degradación agrava el cambio climático y dificulta la recuperación", añade Vega.

Los bosques de la localidad de Jarilla en el décimo día del incendio forestal. / CARLOS GIL

Estos territorios cobijan bosques singulares de robles, encinares y alcornocales, junto con grandes dehesas como las de la Sierra de San Pedro o los castañares de Hervás, símbolos del paisaje extremeño. "En estos espacios hay árboles protegidos que han estado a punto de ser arrasados por las llamas, afortunadamente se han salvado ejemplos como el Roble del Acarreadero en Cabezabellosa y los castaños del Temblar en Segura de Toro", confirma el presidente de ADENEX.

En el Castañar de Hervás, uno de los mejores conservados del sur de Europa, se encuentran casi todas las especies de murciélagos que posee Extremadura: el ratonero forestal, el orejudo dorado o el nóctulo gigante, "y un castañar necesita entre 30 y 40 años para volver a ser un bosque, con lo que no volverán hasta entonces", señala Cardalliaguet.

El águila imperial ibérica, también en riesgo

Los incendios de Aliseda, Alburquerque o Llerena han arrasado encinares y alcornocales de la sierra mediterránea. Muchos de estos árboles eran centenarios y su recuperación ronda los 90 años: "Son el pulmón de la región y no sabemos cuánto tiempo tardaremos en recuperarlos", alerta el delegado extremeño.

La Junta advierte, no obstante, de que los tiempos de regeneración varían según el ecosistema. En el fuego de Las Hurdes, que afectó a un pinar joven de unos 23 años, podría tardar aproximadamente ese mismo tiempo. En Jarilla se espera que el paisaje se recupere visualmente en apenas cuatro o cinco años por su mayor pluviometría.

Las aves de estos territorios se han visto especialmente afectadas. El buitre negro, la rapaz más grande de Europa, también está en riesgo. "Solo en el perímetro de los incendios había 60 nidos ocupados este año. Es una especie tardía y es posible que parte de los polluelos aún no hubiera volado y haya muerto por las llamas", explica Cardalliaguet.

Jorge Vega añade que la pérdida es dramática porque estas aves solo producen una cría por temporada y menciona el impacto en el águila imperial ibérica, una especie en peligro de extinción y endémica de la península. Según los datos de SEO/Birdlife, se han visto afectados cuatro nidos, lo que para el presidente de ADENEX refleja "la vulnerabilidad de especies con crías limitadas y la importancia de conservar hábitats clave para su recuperación".

Medidas urgentes

Para Cardalliaguet, la prioridad es retener los suelos y evitar que las lluvias arrastren cenizas a ríos y gargantas, lo que supondría un segundo desastre ecológico. Esta medida, que pasa por lanzar paja sobre las zonas quemadas para crear una cubierta vegetal, ya ha sido anunciada por la Junta de Extremadura y se espera que "sus efectos comiencen a notarse incluso antes de que los incendios se den por extinguidos", explica la Consejería.

Carlos Gil

El siguiente paso es restaurar la vegetación primaria —matorrales y especies de crecimiento rápido— y después reforestar con árboles autóctonos, un proceso largo que, según la Consejería, contará con planificación específica por zonas. Mientras, agricultores y ganaderos deberán cuantificar sus pérdidas y solicitar las ayudas aprobadas en el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en Hervás.

Jorge Vega insiste en la importancia de prevenir desde la gestión forestal e implicar a las comunidades rurales en la custodia del territorio porque "uno cuida lo que siente como suyo". Y concluye con un mensaje de compromiso colectivo: "Los incendios no solo destruyen árboles o animales, sino oportunidades de futuro. Los bosques de Extremadura regulan el clima, protegen el agua, sostienen la biodiversidad y la economía rural. Cuidarlos no es un lujo, es invertir en resiliencia y bienestar".