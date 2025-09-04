Casatejada declara "non gratos" a los diputados del PSOE en el Congreso por votar en contra de Almaraz

El pleno del Ayuntamiento de Casatejada aprobó el pasado martes la declaración de 'persona non grata' en el municipio, con siete votos a favor y dos en contra, a los cuatro diputados socialistas extremeños en el Congreso de los Diputados por votar en contra de prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz. En concreto, la moción presentada por el alcalde, Desiderio Riaño, contó con los votos en contra de dos concejales del PSOE y a favor de los dos ediles del PP, los concejales de AICA y, lo más significativo, con el de la concejala socialista Nuria Rivera.

En defensa de los beneficios que conllevaría la continuidad de la central de Almaraz, la moción recoge que "es el motor más importante de la economía de la comarca de Campo Arañuelo y de Extremadura, con más de 800 puestos de trabajos directos y 4.000 indirectos e inducidos, con un impacto económico de más de 100 millones de euros, por lo que su cierre provocará la ruina económica y social de la comarca y de la economía regional en general». Asimismo, el consistorio estima que unas 60 familias de la localidad viven de la planta industrial.

Fuente de ingresos

Según recoge el PP provincial de Cáceres en sus redes sociales, y tal y como se recoge en el propio texto de la moción, la continuidad de la planta supone una fuente de ingresos considerable, al margen de los ingresos indirectos. Este año ha ingresado 319.218,31 euros por varios conceptos, la mayor parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa).

De esta empresa pública han llegado 180.638,42 euros, además de cofinanciar la sala de visitas de la Residencia de Ancianos con 46.579,89 euros. Las subvenciones destinadas a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear (PEN) también han dejado 80.000 euros para la adecuación del Camino de las Angustias. Y la ayuda de la central para distintas actuaciones ha dejado otros 12.000 euros en el municipio.

Una traición

Asimismo, el ayuntamiento estima que unas sesenta familias viven de Almaraz. En el documento, censuran el hecho de que en repeditas ocasiones los diputados socialistas (César Ramos, Juan Antonio González, Begoña García y Maribel García) hayan votado en contra de las proposiciones que ha presentado el PP pidiendo al Gobierno prorrogar la vida útil de las nucleares españolas, incluida Almaraz. En este punto, cabe recordar que según el calendario establecido, se desconectaría su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028.

"Esta decisión, tomada en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía extremeña -ya que el 80% de la población rechaza el cierre de la central- constituye una traición a los intereses de la región y una muestra de desconexión con la realidad social y económica de Extremadura», lamenta. Por último, incidar que además de la declaración de 'persona non grata', desde el ayuntamiento instan a otras instituciones a expresar su «rechazo ante conductas que atenten contra los valores democráticos, la convivencia y el respeto institucional».