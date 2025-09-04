Educación ultima la supresión de cinco másteres universitarios en la UEx

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional está llevando a cabo los trámites necesarios para suprimir cinco másteres impartidos por la Universidad de Extremadura. Se trata del máster en ‘Simulación en Ciencias e Ingeniería’ que imparte la Escuela de ITI, el de ‘Creación de Empresas e Innovación’ de la Facultad de Ciencias Económicas, el de ‘Dirección TIC’ de la Escuela Politécnica, el de ‘Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada’ del CCMI y el máster en ‘Investigaciones Históricas’ de la Facultad de Filosofía y Letras.

La supresión se lleva a cabo en sintonía con la Universidad de Extremadura con el objetivo de optimizar la oferta académica y los recursos de la institución. Como ya avanzara hace un año el rector, ninguna de estas cinco enseñanzas ha logrado en los últimos cursos tener un promedio de diez estudiantes anuales. «Eso, así como las tesis leídas, están muy por debajo de la demanda o del éxito que consideramos que un máster debe tener para que sea viable», aseguraba el rector de la UEx.

Con este argumento, la Junta de Extremadura inició los trámites para la supresión de estas enseñanzas que se oficializará próximamente en el Diario Oficial de Extremadura. Tras pasar por el Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la UEx, la Consejería de Educación ha publicado recientemente el proyecto de decreto que regula la supresión de estas enseñanzas, que durante prácticamente todo el mes de agosto ha estado en exposición pública para la presentación de propuestas y sugerencias al respecto. El plazo terminó el pasado 29 de agosto.

Análisis de la oferta

Con esta tramitación se pone punto y final a estos estudios en la universidad extremeña, mientras se mantiene un análisis constante de la oferta académica de la institución pública. «Estamos estudiando la situación de otros másteres y si procede su cierre lo propondremos, pero se hará de forma gradual», apuntaba el rector hace un año. Al tiempo, la UEx también está analizando la realidad de los estudios de grado. «Los vamos a estudiar e igualmente en los que veamos que el gasto que hay no justifica su mantenimiento, siempre manteniendo la plantilla actual, se planteará pasarlo a máster, a un título propio o, si procede, hacerlo un doble grado con algún otro que tenga más éxito, siempre pensando en la optimización de los recursos», añadía.