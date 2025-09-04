Extremadura acelera en el mercado inmobiliario: tercer mayor crecimiento en compraventas de vivienda en julio

Extremadura protagoniza uno de los mayores repuntes del mercado inmobiliario en julio de España, con un aumento del 25,9% en las compraventas de vivienda respecto al mismo mes del año anterior. En total, se realizaron 1.289 operaciones, lo que sitúa a la región como la tercera con mayor crecimiento en este ámbito, solo por detrás de Ceuta y Melilla.

Este impulso supera la media nacional, que se quedó en un 14,3%, y refleja una clara recuperación del dinamismo en el sector tras el parón estacional de primavera, según recoge la agencia Europa Press.

Las hipotecas

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, Extremadura registró 792 nuevas operaciones, un 8,9% más que en julio de 2024. Aunque este incremento es más moderado y se sitúa por debajo del promedio nacional (25,8%), confirma una tendencia positiva en la financiación de vivienda en la comunidad.

Por su parte, España registró en julio más de 65.000 compraventas de viviendas, con un aumento del 14,3% respecto a julio de 2024, mientras que se constituyeron más de 45.000 hipotecas de viviendas, lo que supone un incremento del 25,8% frente al mismo mes del año anterior.

Los datos de los registradores muestran que durante ese mes se produjeron más de 123.000 compraventas de inmuebles, con un aumento del 14,2% respecto a julio de 2024. De ellas, unas 65.000 correspondieron a compraventas de vivienda, lo que supone un incremento anual similar, del 14,3%.

"Estos datos suponen una recuperación del ritmo de crecimiento observado en los últimos 12 meses, tras un cierto parón del mes de abril, atribuible a efectos estacionales", han explicado los Registradores en su informe.

Por su parte, las hipotecas mantuvieron un mayor ritmo de crecimiento, al constituirse durante julio más de 57.600 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles, con un fuerte incremento del 25,4% respecto al mismo mes del año anterior. Unas 45.000 de ellas fueron hipotecas sobre vivienda, lo que a su vez ha supuesto un incremento algo superior, llegando al 25,8%.