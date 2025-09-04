Turismo ornitológico
Extremadura presume en Suecia de sus aves y sus espacios naturales
La Junta habilita un stand desde el viernes al domingo en Falsterbo Bird Show, la principal feria sueca de naturaleza y aves
La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes participará en Falsterbo Bird Show, la principal feria de naturaleza y aves de Suecia, donde mostrará el potencial de Extremadura en esta actividad turística.
Desde el viernes al domingo, el público sueco y danés (dada la cercanía de Falsterbo a la ciudad de Copenhague) tiene a su disposición toda la información para planificar el viaje a Extremadura y conocer los principales espacios naturales, las especies que pueden verse a lo largo del año y la oferta de empresas especializadas en el turismo ornitológico, ha informado el Ejecutivo extremeño en un comunicado.
Colaboran más de 170 socios
El stand de la Dirección General de Turismo de Extremadura está atendido por Helios Dalmau, de Photo-Raptors, empresa de la Sierra de San Pedro que forma parte del Club Birding in Extremadura. En esta iniciativa de la Junta de Extremadura colaboran más de 170 socios de los sectores público y privado para impulsar la observación de aves y ofrecer un servicio de calidad a los viajeros.
La participación en la feria de Suecia forma parte de la estrategia de la Dirección General de Turismo de promocionar Extremadura como uno los mejores destinos ornitológicos de Europa. Esta estrategia incluye la asistencia a ferias de referencia, como la británica Global Birdfair, celebrada en julio, y la organización de eventos propios, como FIO en el Parque Nacional de Monfragüe, el Festival de las Aves 'Ciudad de Cáceres' y el Festival de las Grullas.
