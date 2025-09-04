Gallardo sobre el quite de deuda: "Sería la mayor traición a Extremadura en nombre de Feijóo"

"Si realmente antepone los intereses del PP a los de los extremeños, estaremos ante la mayor traición a Extremadura en nombre del fracasado de Feijóo". Así se ha referido este viernes el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, en alusión al posicionamiento de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, que está frontalmente en contra de la condonación de deuda aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros, que permitiría reducir la extremeña en un 32%, unos 1.712 millones de euros. "No lo vamos a permitir", ha asegurado.

Con este dinero, ha señalado Gallardo, se podrían "construir 12.000 viviendas a 140.000 euros", por lo que de esta forma "ya tendría resuelta, Guardiola, la situación de la vivienda en Extremadura". De esta forma se ha pronunciado el líder de los socialistas extremeños en el acto público de inicio del curso político del PSOE regional que se ha celebrado en Mérida, al que también ha acudido la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna.

En cuanto a la puesta en marcha de la nueva Ley de la Vivienda, el dirigente socialista ha indicado que en Extremadura "la tienen bloqueada", mientras las ciudades de Badajoz y Cáceres "tienen un verdadero problema porque son zonas tensionadas que no se declaran", ya que a Guardiola lo que le importa "no son problemas que tengan las familias, sino que lo que les interesa es lo de siempre, el mercado".

Ayudas de los incendios

Durante su discurso ante los militantes, Gallardo ha señalado a su vez que tras dos años de gobierno del PP en Extremadura, ya se "visibiliza la incapacidad de este gobierno". "Su incapacidad (en alusión a Guardiola) ha hecho que los incendios forestales de este año sean históricamente los mayores de la historia", ha dicho Gallardo, quien ha apuntado que el Ejecutivo regional solo ha gastado el 40% de los fondos que tenían en prevención.

Ante esta situación, Gallardo ha lamentado que "a día de hoy todavía no se han publicado las ayudas a los afectados" por los incendios, mientras que en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ven cada día "ceses y dimisiones de un gobierno en descomposición", ha dicho. En este sentido, el dirigente socialista ha considerado que "los problemas no se resuelven poniéndose un chaleco con el 112 bien preparado", sino que "se resuelven arremangándose, escuchando a la gente y resolviendo problemas".