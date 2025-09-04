El Gobierno destinará los fondos para vivienda a los ayuntamientos si la Junta no se acoge al plan

Por lo civil o por lo criminal. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha manifestado este jueves en Mérida que si las comunidades autónomas no se suman al Plan Estatal de Vivienda que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez, los fondos contemplados se destinarán directamente a los ayuntamientos que muestren su compromiso con esta materia, que es "el principal problema" de los españoles, y por ello los socialistas van a hacer lo posible para que sea "el quinto pilar del estado del bienestar y no un bien de marcado".

La dirigente socialista se ha expresado así en el acto de inicio del curso político del PSOE en Extremadura, que se ha celebrado este mediodía en un restaurante de la capital extremeña, y en el que han participado también el líder de los socialistas en la comunidad, Miguel Ángel Gallardo, y el secretario general del PSOE de Mérida y alcalde de la ciudad, Antonio Rodríguez Osuna. A esta cita, en la que también se ha celebrado una comida de convivencia, han acudido en torno a medio millar de militantes del partido.

En su intervención, la ministra ha apelado a la "institucionalidad y responsabilidad" para que las comunidades autónomas participen en la propuesta del Ejecutivo nacional para triplicar la inversión de vivienda hasta los 7.000 millones, que en el caso extremeño pasaría de 56 a 300 millones. Ha señalado que la Junta de Extremadura "aún no ha dicho que sí" a esta proposición, por lo que si no se suma "hay solución", ya que la financiación prevista se tramitaría a los consistorios. "Este país está lleno de alcaldes y alcaldesas que no escurren el bulto. Ni eximen la competencia escrita en el Estatuto de Extremadura. Asumen que cuando hay un problema está el alcalde para dar soluciones", ha destacado.

Propuesta de Osuna

De esta forma, la ministra ha cogido el guante que le había lanzado previamente el primer edil emeritense, que también es el vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En concreto, Osuna ha propuesto que el dinero de la quita de la condonación de deuda aprobado por el Consejo de Ministro que rechacen algunas comunidades autónomas, se destine a los ayuntamientos. A juicio del primer edil, ni los municipios ni los vecinos tienen "por qué perder ese dinero".

Por otra parte, y en alusión a que en la actualidad hay 1.000 extremeños en lista de espera para contar con plaza en una residencia universitaria, la ministra ha invitado al Ejecutivo autonómico a acceder a la financiación del Gobierno que hay para construir ese tipo de residencias. "Si Guardiola quiere, hay financiación para construir residencias públicas y, si no, alcaldes y alcaldesas, suelos dotacionales para hacer alojamientos para jóvenes con esos recursos del ICO para construir residencias para jóvenes universitarios", ha apostillado.