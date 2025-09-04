Una treintena de carreras de la UEx, sin plazas para los alumnos de julio

Los estudiantes que superaron la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la convocatoria extraordinaria de julio no tienen opciones para entrar en una treintena de carreras de la Universidad de Extremadura (UEx), pero cuentan con más de 1.328 plazas (unas 200 menos que el año pasado) en otro medio centenar de titulaciones de grado, aunque en algunas de ellas podrían tener opciones todavía excepcionalmente.

Tras el parón de agosto, la UEx retoma en septiembre el proceso de preinscripción y matrícula, que sigue en marcha tanto para los alumnos de la fase ordinaria como de la extraordinaria.

Medicina, Física, Ingeniería...

No obstante, aprobar la selectividad en julio reduce las posibilidades de elegir carrera respecto a los alumnos que superaron la PAU en junio. Para ellos hay ya 18 carreras que tienen agotadas todas sus plazas, como sucede en el caso de Medicina, el grado más solicitado habitualmente en la universidad extremeña superando este año los 3.800 inscritos en primera opción para las 132 plazas ofertadas. En esa situación también se encuentran los cuatro títulos de Enfermería (en Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia), los grados de Matemáticas, Biotecnología, Física, Fisioterapia, Criminología, Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Veterinaria, Bioquímica, Ingeniería Informática en Ingeniería del Software y los dobles grados de Criminología/Derecho, Matemáticas/Estadística y Periodismo/Comunicación Audiovisual.

Además, hay otras 12 carreras que también cuentan con una fuerte demanda, pero aunque «existen pocas probabilidades» de dejar plazas vacantes para la fase extraordinaria (porque tiene una lista de espera mucho mayor que las plazas que quedan libres), se ofertan a los alumnos de julio «por si existiera la remota posibilidad de que dicha lista de espera pudiera llegar a agotarse» sin completarse la oferta, señala la UEx. Estas son Podología, Derecho, Estudios Ingleses, Educación Primaria en Cáceres y Badajoz, Educación Social, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Terapia Ocupacional, Ingeniería Informática en Ingeniería de Computadores, Ingeniería Mecánica y los dobles grados de ADE/Ingeniería de Computadores y ADE/Ingeniería del Software.

Aun así, existen 47 titulaciones con plazas libres aseguradas para estos alumnos, entre las que destacan con mayor número de vacantes el grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (70 plazas), Trabajo Social (68), Administración y Gestión Pública (72), Enología (44), ADE en Plasencia (60) o Turismo (56), entre otros. Y hay otro grupo de carreras (como Química, Estadística, Biología, Periodismo o Educación Infantil en Badajoz y Cáceres) en las que no se especifica el número de vacantes ofertadas porque también tienen lista de espera de alumnos de la fase ordinaria, pero igualmente se ofrecen a los estudiantes de julio «porque es posible que muchas de ellas puedan llegar a agotar dicha lista de espera, pudiendo ofertarse algunas plazas en el momento de lanzar las correspondientes adjudicaciones de la fase extraordinaria», señala la institución.