Los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética se unen para pedir soluciones por la "nefasta e irregular gestión"

Un grupo de afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética para la rehabilitación de viviendas, financiado por los fondos europeos Next Generation EU, ha constituido la plataforma 'Afectados del Programa RR345-P3', con el objetivo de apoyar, informar y dar visibilidad a todas las personas perjudicadas por lo que califica como una "nefasta e irregular gestión" por parte de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Extremadura.

Los miembros de esta plataforma afirman que la Junta de Extremadura ha "vulnerado los principios de legalidad, objetividad y transparencia establecidos en la normativa que regula estas ayudas", recogida en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

Sin cumplir el orden de solicitudes

Según indican los afectados, en lugar de aplicar el criterio obligatorio de concesión por riguroso orden de presentación de solicitudes, como establece el Real Decreto y se ha hecho en otras comunidades autónomas, la Junta habría utilizado un criterio arbitrario basado en la fecha de subsanación de errores en los expedientes. Esta práctica, denuncian, rompe con el principio de concurrencia no competitiva y ha dado lugar a desigualdades flagrantes entre los solicitantes.

"Hay expedientes que fueron requeridos a subsanar cuatro meses después de su presentación, otros al año, y muchos siguen sin haber recibido requerimiento alguno. Mientras tanto, otros expedientes fueron favorecidos mediante requerimientos informales por correo electrónico o vía telefónica, sin que ello afectara a su lugar en el orden de concesión"

En este sentido, la plataforma señala que este proceder podría contravenir no solo el Real Decreto que regula las ayudas, sino también los principios recogidos en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, que establece la "necesidad de respetar los principios de transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en la gestión de fondos públicos", incide.

Obras paralizadas y sin respuesta

Además, según indican, en diciembre de 2023 se publicó una ampliación de plazos y presupuestos hasta marzo de 2024, informando que había sobrante de presupuesto. Ante esta noticia, muchos ciudadanos que habían solicitado las ayudas en 2023 se aventuraron a iniciar las obras, asumiendo no solo los costes de las mismas, sino también los gastos asociados a la preparación y documentación exigida para la concesión de la subvención (licencias, certificados energéticos, gestión técnica…). Sin embargo, denuncian que muchos de esos expedientes de 2023 no fueron ni siquiera revisados, lo que ha dejado a los afectados con "las obras paralizadas y sin respuesta". "Estas personas, que de no ser por la supuesta subvención no habrían podido realizar mejoras energéticas en sus viviendas, ahora se encuentran en una situación de grave incertidumbre", expresan.

Desde la plataforma también subrayan que, tras la última redistribución, "que no ampliación", de presupuesto por parte de la Junta de Extremadura de 6,4 millones de euros el pasado mes de agosto, han recibido recientemente información por la cual, "según algunas fuentes, existe una instrucción interna a los técnicos para resolver únicamente expedientes de comunidades de propietarios, con el único objeto de bajar el número de expedientes y de afectados, discriminando por tanto a los solicitantes de viviendas unifamiliares". El número de solicitudes sin atender, aseguran, asciende a las 4.500.

Reunión urgente

Ante esta situación, la plataforma ha solicitado una reunión urgente con la secretaria general de Vivienda, Arquitectura y Regeneración Urbana de la Junta de Extremadura, Lidia López Paniagua, con el fin de trasladar directamente "las irregularidades detectadas y exigir una revisión del procedimiento aplicado en la concesión de las ayudas".

Asimismo, informan de que se ha dado toma de razón de la situación tanto al Consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, como a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, para que "tomen conocimiento de las quejas y reclamos de los afectados y se tomen las medidas necesarias para corregir los fallos en el proceso".