Extremadura destina 5 millones de euros en ayudas para la conservación de especies protegidas

La Junta de Extremadura ofrecerá ayudas para la conservación de especies protegidas y hábitats de interés en explotaciones agrarias y ganaderas, en una primera convocatoria que cuenta con una inversión de cinco millones de euros, según el decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) en un 75 %, de acuerdo con los recursos económicos asignados en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 de España.

De este modo, la cuantía individualizada por persona beneficiaria asciende a 20.000 euros y, en el caso de personas beneficiarias que compartan la titularidad de un mismo recinto con uso de vuelo y suelo respectivamente, el importe sería de 10.000 euros para cada beneficiario.

Principales novedades

Entre las principales novedades de este decreto y convocatoria destaca una reducción de la carga administrativa en la tramitación de la solicitud de ayuda; la simplificación de los criterios objetivos de otorgamiento, en los que sigue siendo determinante que la explotación esté incluida en un espacio de la Red de Áreas Protegidas, es decir, el hábitat de reproducción o de invernada de determinadas especies protegidas; o el incremento de la financiación total de la convocatoria para 2025.

También recoge nuevas actuaciones como mejora de pastizales mediante siembra de cereales y leguminosas, charcas de hasta 5.000 m³, instalación de cerramientos virtuales y actualización de algunas de las actuaciones ya subvencionadas con anterioridad.

Equilibrio entre conservación y gestión

El objetivo de estas ayudas es contribuir a la conservación de la biodiversidad fomentando la dotación, renovación y mejora de las instalaciones e infraestructuras en áreas agrícolas y ganaderas, que se encuentran incluidas en la Red Natura 2000 y en otros parajes de alto valor natural.

Con ello, se pretende impulsar una relación equilibrada entre la conservación y la gestión privada sostenible en las explotaciones agrícolas y ganaderas que se encuentran dentro de las áreas protegidas, incentivando a los gestores de estos terrenos a contribuir a la conservación de las especies y hábitats de mayor interés.

Así, la convocatoria está dirigida a titulares de explotaciones agrarias y ganaderas que tendrán un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes contados a partir del día siguiente de la publicación de esta primera convocatoria. Todas las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse durante 2026.