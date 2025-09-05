La Junta denuncia a las empresas que han dejado desiertos 240 servicios de transporte escolar en la última licitación

La Junta de Extremadura ha interpuesto una denuncia en un juzgado de Mérida y solicita medidas cautelares para garantizar la prestación del servicio en cerca de 240 rutas de transporte escolar, que afectan a unos 7.000 alumnos. Así lo ha asegurado este viernes la portavoz de la Junta, Elena Manzano, que señala que un "grupo minoritario" de empresas está incumpliendo el acuerdo marco firmado en 2024 que mejoraba las condiciones del sector.

La denuncia fue presentada anoche en al juzgado emeritense que estaba de guardia y llega después de que estos 240 servicios se quedaran desiertos tras la primera licitación de nuevo acuerdo marco. Manzano no ha querido desvelar qué empresas forman ese "grupo minoritario", pero ha asegurado que al no presentarse a las licitaciones de los contratos están poniendo en "riesgo" la prestación del servicio y por eso acuden a la justicia, ya que se trata "de un servicio vital".

Aun así, la portavoz confía en que el juzgado dicte las medidas cautelares solicitadas, pero si no fuera así asegura que la Junta pondrían en marcha una alternativa. Así, Manzano ha garantizado la prestación del servicio de transporte escolar en la región para el nuevo curso, que en total cuenta con 579 rutas que mueven a unos 16.000 alumnos.

Subidas de entre el 20% y el 50%

Según la portavoz, el acuerdo marco suscrito en 2024 contaba con el visto bueno de la mayoría de las empresas que prestan el servicio del transporte escolar y de este derivan licitaciones y contratos concretos, como lo que afectan a esas cerca de 240 rutas. Este acuerdo supuso un aumento del gasto en el transporte de más de 16 millones de euros para actualizar los precios que se venían pagando desde 2016 en alrededor de un 20% en la mayoría de las rutas y hasta el 50% en el caso de otras, según ha dicho la portavoz en declaraciones a los medios.

A mediados del pasado agosto, el PSOE regional ya avanzó que la mitad de las rutas escolares se habían quedado desiertas en la primera licitación del nuevo acuerdo marco, lo que calificó de "desastre" porque dejaba "en el aire el derecho de miles de estudiantes extremeños a acudir a sus clases".