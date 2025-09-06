Un acertante de Siruela gana 386.000 euros en el sorteo de la Bonoloto
El boleto fue validado en el Despacho Receptor situado en Nuestra Señora de la Antigua
Un acertante de la localidad pacense de Siruela ha ganado 386.027,87 euros en el sorteo de la Bonoloto de este pasado viernes, al ser el único boleto con seis aciertos.
El boleto acertante de Primera Categoría fue validado en el Despacho Receptor número 7.445 de Siruela, situado en Nuestra Señora de la Antigua, 5.
Cabe destacar que la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este pasado viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 1, 2, 10, 16, 19, 24. El número complementario es el 18 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.383.273 euros.
Por su parte, de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Puçol (Valencia).
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido