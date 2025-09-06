El 3 y 4 de octubre
Cáceres acoge la I Feria Extremeña de Seguridad, que incluye un encuentro de mujeres policías locales
El programa del evento cuenta además con ponencias, talleres, networkin, demostraciones de material táctico y exhibiciones operativas de unidades caninas y drones
S.P
El Extremadura Hotel de Cáceres será sede de la I Feria Extremeña de Seguridad (Fexpol) el 3 y 4 de octubre, que reunirá a profesionales del ámbito jurídico, la ciberseguridad, la extinción de incendios y las últimas innovaciones tecnológicas, junto a instituciones y empresas del sector. Los expertos intenvedrán en un programa de conferencias aportando una visión "integral y actualizada" sobre los retos que afronta la sociedad en este campo, explica en nota de prensa la Asociación Extremeña de Mujeres Policías Locales, que organiza el evento con el objetivo de convertirse en un "referente nacional" en seguridad.
Una zona expositiva, un centro de conferencias, zonas de reuniones, y espacios exteriores para exhibiciones formarán parte de la cita, que pretende ser un "espacio idóneo" para la formación, la divulgación y el intercambio de experiencias. Habrá ponencias, talleres, 'networking', demostraciones de material táctico y de software aplicados a la seguridad, así como, exhibiciones operativas de unidades caninas y drones, entre otras.
VI Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura
Uno de los momentos más destacados será la celebración del VI Encuentro de Mujeres Policías Locales de Extremadura, que recupera su periodicidad anual tras el éxito de la edición anterior en Don Benito. Esta cita busca impulsar la igualdad de género en los cuerpos policiales, fortalecer redes de apoyo y dar visibilidad al papel de la mujer en la Policía Local.
Se trata, según la organización, no sólo de mostrar las últimas novedades en tecnología aplicada a la seguridad, sino también promover la formación continua, la participación ciudadana y el compromiso con la igualdad. De esta forma, a su juicio, se proyecta Cáceres como "ciudad de referencia" en este ámbito y contribuyendo a la dinamización económica y social del territorio.
FEXPOL cuenta con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres, el Ayuntamiento de Cáceres, la Academia de Seguridad Pública de Extremadura, la FEMPEX y la Secretaria de Emergencias y Protección Civil.
