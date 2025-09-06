La décima comunidad con más registros
Extremadura registra 2.964 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén
A nivel nacional, hay 105.509 casos y 1.384 mujeres son menores de 18 años
El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 105.509 casos activos de víctimas de violencia de género en todo el país, 2.964 en Extremadura, la décima comunidad con más registros. Del total nacional, 19 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 14.818 en medio, y 89.515 en bajo.
Más de 1.300 víctimas menores de 18
Además, 1.384 mujeres son menores de 18 años y y 2.488 tienen 65 o más, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Por otro lado, 26.395 mujeres tienen una edad comprendida de 18 a 30; 48.982 de 31 a 45 y 26.260 de 46 a 64.
Con menores a cargo
Los datos de Interior también revelan que hay 54.382 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.413 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.279 en medio.
En los casos con menores en situación de riesgo "se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo".
Igualmente, la estadística refleja 11.982 casos con menores a cargo de "especial relevancia", con 18 de ellos en riesgo extremo, 1.072 en alto y 10.892 en medio. En estos últimos se detecta "una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal".
Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.215; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.987; la Comunidad de Madrid, con 13.009; Canarias, con 6.734; Galicia, con 6.231; Murcia, con 5.787; Castilla-La Mancha, con 5.677; Castilla y León, con 5.592; Baleares, con 4.378; Extremadura, con 2.964; Aragón, con 2.562; Asturias, con 2.214; Navarra, con 2.080; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 962; Ceuta, con 272; y Melilla, con 237.
