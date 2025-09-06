Trágico suceso
Fallece un joven de 20 años en una salida de vía en Valverde de Leganés
El accidente de moto se ha registrado en la carretera BA-026 a mediodía este sábado
Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en la localidad pancese de Valverde de Leganés al salir de la vía mientras iba conduciendo una moto. El accidente se ha registrado, concretamente, en el kilómetro 12 de la carretera BA-026.
El 112 ha recibido el aviso a las 13:50 horas e inmediatamente, se han trasladado hasta la zona una Unidad Medicalizada de Emergencias (UME), sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Valverde de Leganés y una patrulla de la Guardia Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- El arte del gelato italiano conquista Badajoz
- La resistencia del comercio del Casco Antiguo de Badajoz: 'La especialización ha sido clave para subsistir
- El mercado de Almossassa no llegará a las plazas de San José ni de Santa María en Badajoz
- Anuladas las elecciones de la asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz por un posible defecto de forma
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido