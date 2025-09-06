La Junta de Extremadura explica que la denuncia a las empresas de transporte no es por no acudir a las licitaciones

La Junta explica que la denuncia por la vía penal interpuesta a las empresas de transporte tras dejar 242 rutas escolares desiertas no se debe a que no se hayan presentado a las licitaciones, sino al intento de coacción para alterar el precio de la subasta. La respuesta se debe a que la Asociación del Transporte Escolar de Extremadura, a través de un representante de su junta directiva, consideraba que las firmas del sector están en su derecho de no acudir a un concurso público si así lo creen conveniente y que están "tranquilos" tras conocer la demanda.

Demanda

El Ejecutivo regional presentó el pasado jueves una demanda en un juzgado de Mérida y solicitó medidas cautelares para garantizar la prestación del servicio, que afecta a unos 7.000 alumnos a apenas una semana del arranque del curso escolar. Así lo anunció la portavoz de la Junta, Elena Manzano, denunciando que se trataba de un "grupo minoritario" de empresas que está incumpliendo el acuerdo marco firmado en 2024, que mejoraba las condiciones del sector.

Empresas

"La Junta es consciente de que no puede obligar a ninguna empresa a presentarse a una licitación. No es por eso. La acción judicial se produce porque es un posible delito de coacciones. Es decir, hay presiones o amenazas de unas empresas sobre otras para obligarlas a no acudir a los concursos públicos. Han actuado con el objeto de alterar los precios y subastas públicas", señalan desde el departamento de prensa.

Demanda

La demanda llega después de que el pasado agosto quedasen desiertos 242 servicios tras la primera licitación del acuerdo marco. Manzano aseguró que están poniendo en "riesgo" la prestación del servicio, que es "vital". "Su actuación supone un grave perjuicio" para los alumnos extremeños. Aún así, la portavoz confía en que el juzgado dicte las medidas cautelares solicitadas, pero si no fuera así pondrían en marcha una alternativa. No pudo garantizar la prestación del servicio de transporte escolar para el nuevo curso, que en total cuenta con 579 rutas y 16.000 alumnos.

El acuerdo

El acuerdo marco con el que se elevó la prestación en el año 2024 del servicio suponía que en la mayoría de rutas se incrementase un 20% el importe, y en algunas podría llegar a ser un aumento del 50%, según explicó Manzano. "Esto suponía más de 16 millones de euros", concluyó.

Réplica del PSOE

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, alertó este sábado de la "situación inaudita" que viven miles de familias extremeñas a apenas cinco días del inicio del curso escolar, debido al "caos" en la gestión del transporte por parte de la Junta de Extremadura. Ante estos hechos, Gallardo ha recordado que "nunca antes, desde que Extremadura tiene las transferencias en materia de Educación, se había vivido una situación semejante".

Actitud "intolerable"

"¿En manos de quién estamos, cuando más de 7.000 alumnos y alumnas no tienen ninguna certeza de cómo van a poder asistir a clase?", ha planteado el dirigente socialista, quien ha tachado de "intolerable" la actitud de la presidenta de la Junta, María Guardiola, que "es incapaz de dialogar y alcanzar acuerdos en el marco de la concertación social, llevando un servicio público esencial a los tribunales, y lo que es peor, por la vía penal".

Ataque directo

A su juicio, este denuncia supone "un ataque directo a la educación pública y a un derecho constitucional de miles de estudiantes", tras lo que Gallardo ha criticado a la presidenta de la Junta porque, en lugar de buscar soluciones negociadas, "pretende que sea un juez quien obligue a las empresas a prestar el servicio", lo que ha puesto en vilo a unas 80 pequeñas empresas extremeñas del sector.

Negociación

Según ha recordado Gallardo, ya en agosto el PSOE advirtió de que la negociación sobre el transporte estaba siendo un "desastre, con recortes de rutas", que ha cifrado en 18 menos desde que gobierna Guardiola, y unas condiciones que "ni se adaptan a las necesidades de los alumnos ni a la realidad de las empresas", ha recordado.