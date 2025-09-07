Medallas de Extremadura: Guardiola pide que el «espíritu real» de los pueblos esté presente en las leyes

Emoción, nervios a flor de piel y un orgullo máximo. El acto de entrega de las Medallas de Extremadura, máxima distinción regional, en el Teatro Romano de Mérida celebrado esta noche galardonó a los valientes que luchan contra los incendios forestales en la región: el Plan Infoex; a la actriz Carolina Yuste, que ya suma dos Premios Goya; al catedrático de la Universidad de Extremadura, Juan Manuel Sánchez Guzmán; y a Marcelino Díaz, empresario vitícola desde la década de 1980. La gala estuvo conducida por Irene Rangel, periodista de La Crónica de Badajoz.

El primero en subir al escenario fue el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, que aprovechó su intervención para remarcar la importancia de los cuatro galardonados, cada uno en su ámbito. Quiso incidir también en que los turistas deben seguir viniendo a disfrutar de la región a pesar de los incendios forestales. «Todo es gracias a los impuestos. Tanto los servicios de los que disfrutamos, como los políticos», incidió el regidor emeritense, que lanzó un mensaje de apoyo a Palestina e instó a la región a seguir sumando gestos y aportando recursos. Por último, Osuna ofreció la ciudad para acoger a migrantes menores que lleguen a Extremadura.

Infoex: «Sufrimos las consecuencias del abandono del campo extremeño» Infoex: «Sufrimos las consecuencias del abandono del campo extremeño» Cuando aparecieron las chaquetillas amarillas por las escalinatas del Teatro Romano, la gente ya se puso en pie. No hubo un solo galardonado que no se acordase en su discurso del Plan Infoex. María Guardiola entregó el galardón a Diego Guillén, jefe del retén de Puebla de Obando, que estuvo acompañado en el escenario de los bomberos Carmen, Paco, Juan Luis y José Luis. «Nadie está preparado para situaciones de simultaneidad de grandes incendios como las vividas este verano. Agradecemos la labor comunicativa de la Junta y pedimos rigor a los medios», precisó Guillén, que subrayó que «sufrimos las consecuencias del abandono del campo» y pidió que su profesión sea reconocida y dignificada.

Discurso ciudadano

Tras la entrega de las medallas, llegó el turno del discurso ciudadano de este año, a cargo de María Cremades, gerente de la empresa Tapiz Verde, dedicada al césped deportivo y ubicada en el Valle del Tiétar. «Hoy, somos referente mundial en nuestro sector por la climatología de la región, con inviernos muy fríos y veranos calurosos», cuenta la empresaria, que trabaja con estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou. Emocionada, recordó sus inicios y reconoció que, como extremeña, «siempre me he sentido respetada y valorada», aunque incidió en que es un sector donde predominan los hombres. «Extremadura es líder. No se tiene que conformar con seguir a otros, pero necesitamos que las instituciones creen en nuestra capacidad, que los ciudadanos estén dispuestos a trabajar y que las empresas innoven. Podemos ser referentes en muchos sectores si nos lo proponemos», finalizó.

Carolina Yuste: «La cultura puede crear sociedades más justas» Carolina Yuste: «La cultura puede crear sociedades más justas» Dos premios Goya, el último hace apenas unos meses, avalan a Carolina Yuste para recibir el galardón. Recibió la medalla de Pilar Díaz, presidenta de la Academia de Cine de Extremadura. «Llevaba todo el día tranquila, pero es muy impactante estar aquí», comenzó la actriz. «Soy una representante de la cantidad de artistas de nuestra tierra, que hemos tenido que irnos fuera a perseguir mi deseo, pero siempre deseamos volver. Ojalá la región pueda ser un faro para seguir avanzando como pueblo», dijo. «Creo en la cultura como motor de cambio, fundamental para crear sociedades más justas», sentenció.

Cuando apenas restaban 15 minutos para las once de la noche, llegó el turno de María Guardiola, que condenó el «terrorismo» que sufre la población gazatí al subirse al escenario. Agradeció en primer lugar al Infoex por salvar a la región de los incendios. La presidenta de la Junta recordó la aprobación de líneas de ayudas para compensar a los afectados, conscientes de que la agricultura y la ganadería son la base de los pueblos golpeados por los fuegos forestales.

«Echamos en falta el espíritu real de los pueblos en las leyes que se aprueban en los despachos de las grandes ciudades, que generalmente restringen, coartan y expulsan a la población», continuó Guardiola. «No me quiero olvidar de Almaraz, porque defenderla supone que haya más empleo, dignidad y futuro para el medio rural», incidió la presidenta.

Sánchez Guzmán: «Quiero ver a la región siendo un motor de progreso» Sánchez Guzmán: «Quiero ver a la región siendo un motor de progreso» «Estar aquí arriba es tan impresionante como dicen», fueron las palabras con las que inició su discurso. Uno de los momentos en los que más orgulloso se encuentra es al encontrar a antiguos alumnos trabajando en la profesión que él les enseño, y a quien dedicó el galardón. «Quiero ver a Extremadura convirtiéndose en un motor de progreso. La innovación continua es la única forma de seguir creciendo», finalizó.

En cuanto a los galardonados, a Carolina Yuste la definió como «la luz del talento que trasciende fronteras sin renunciar jamás a sus raíces». «Es el faro para toda una generación que ha aprendido que el éxito verdadero consiste en no renunciar nunca a una misma», dijo sobre la actriz. Sobre Juan Manuel Sánchez Guzmán, aclaró que, gracias a él, «se ha trazado el rumbo para llevarnos de la periferia al centro de la innovación nacional». A Marcelino Díaz le agradeció que «nuestros productos sean reconocidos y valorados en los rincones más exigentes del mismo». Y al Infoex le indicó que «hoy saldamos la deuda moral que teníamos con quien han elegido proteger lo más valioso que tenemos, nuestras vidas». «Todos ellos representan los valores que nos inspiran. Son nuestra luz porque brillan con fuerza propia», concluyó Guardiola al referirse a los galardonados con la máxima distinción de Extremadura.

Marcelino Díaz: «Del cava se habla mucho, pero se disfruta poco» Marcelino Díaz: «Del cava se habla mucho, pero se disfruta poco» Marcelino Díaz recibió la Medalla de Extremadura de manos de la viticultora y enóloga Amelia Coloma. En su intervención, destacó «el gran honor» que supone recibir este galardón. «En Extremadura hay muy buenos empresarios, pero hacen falta más. Tiene que haber industrias que asegure la independencia de Europa, y aquí tenemos lo suficiente para acoger más entidades», precisó, antes de recordar a su esposa, Carmina Álvarez, a sus hijos y a sus padres. «Del cava se habla mucho, pero se disfruta poco. Es la mejor forma de saciar la sed en verano», incidió. ¿Por qué los extremeños no vamos a ser capaces de mejorar nuestros propios niveles si nuestros antepasados lograron descubrir América?, concluyó.

Para concluir, destacó que el rumbo de la región debe estar marcado por el entendimiento, la generosidad y el respeto a la ley y a la independencia de las instituciones: «Reclamar unidad no es un acto de melancolía, es una llamada a la responsbilidad. No hay igualdad sin unidad, no hay solidaridad entre regiones si cada uno busca su beneficio particular», finalizó Guardiola, aplaudida por los centenares de personas que llenaron el Teatro Romano.