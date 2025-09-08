La consejera de Salud extremeña atiende a un hombre tras un desvanecimiento en Guadalupe

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha tenido que prestar atención sanitaria este lunes a un hombre tras sufrir un desvanecimiento durante la celebración de la solemne misa pontificial por el Día de Extremadura que se ha celebrado en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de la comunidad autónoma extremeña. Para atender a esta persona, la responsable de la cartera sanitaria tuvo que ausentarse de la misa durante unos minutos.

Cabe indicar que García Espada ha ejercido como médica del centro de Urgencias y Emergencias 112 hasta entrar en el Ejecutivo regional, ayudó a estabilizar al varón antes de ser trasladado por los miembros de Cruz Roja hasta el centro de salud de Guadalupe. El enfermo, de mediana edad, era un integrante de la Real Asociación de Caballeros de Santa María de Guadalupe. Para recibir atención sanitaria, este tuvo que ser trasladado en camilla de la nave central del templo.

Unos 20 voluntarios de Cruz Roja Extremadura, con dos ambulancias básicas, han estado trabajando durante todo el fin de semana en labores preventivas y atendiendo a los peregrinos que se han desplazado hasta la Puebla de Guadalupe. “Tenemos personal de enfermería y técnicos para cubrir cualquier emergencia que pueda surgir, aunque normalmente solemos atender a los peregrinos por desmayos, mareos y ampollas”, explicó a este diario Inés María Guillén, presidenta comarcal del centro Villuercas de Cruz Roja.