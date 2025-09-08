Accidente laboral
Dos trabajadores intoxicados en Almendralejo por gases de tratamiento de vino
Uno de ellos, de 32 años, se encuentra en estado grave
Dos hombres han resultado heridos este lunes en un accidente de trabajo en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo (Badajoz) por intoxicación por gases en los depósitos de tratamiento del vino, uno de ellos de gravedad también con lesiones consistentes en un trauma craneal.
En concreto, el herido grave, de 32 años, ha sido trasladado al Hospital de Mérida, mientras que el varón de 50 años intoxicado en estado menos grave ha sido llevado al Hospital de Tierra de Barros, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias 112 de Extremadura.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado el helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud (SES) con base en Don Benito (Badajoz), así como personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Almendralejo y una unidad de soporte vital básico de esta última localidad. Dotaciones de bomberos del CPEI de Almendralejo, patrullas de servicio de la Guardia Civil y un técnico de seguridad y salud laboral de la Dirección General de Trabajo también acudieron a la zona.
- Aparece el cuerpo sin vida del hombre que se ha precipitado desde el puente Real de Badajoz
- La obra de la nueva residencia de mayores de Badajoz arrancará este otoño
- Cierra la mítica perfumería de la calle Menacho de Badajoz: '29 años después, me despido
- La Virgen de la Soledad procesionará hasta la catedral de Badajoz esta noche para su novena
- Cuenta atrás para La Noche en Blanco 2025, así se prepara Badajoz
- Un centenar de vecinos de Cerro Gordo en Badajoz sufre problemas con el agua
- Fallece Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de Santa Engracia de Badajoz durante 25 años
- El incendio de una vivienda obliga a evacuar un edificio de Badajoz