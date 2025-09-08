Vox se querella contra Sánchez y Guardiola por la gestión de los incendios en Extremadura

Vox ha presentado este lunes una 'macroquerella' contra los que considera responsables de los incendios forestales registrados este verano; desde el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a presidentes autonómicos como María Guardiola, o los de Castilla-La Mancha, Andalucía, Galicia y Asturias.

"Caiga quien caiga; vamos a por todos", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, antes de presentar la querella ante la sala de lo penal del Supremo por presuntos delitos de homicidio imprudente por imprudencia grave, incendio en zona forestar, delito contra los derechos de los trabajadores y prevaricación.

"Cómplices"

El portavoz se ha referido a los dirigentes del PP como "cómplices" del Pacto Verde y ha comentado que llevan en su agenda "las políticas fanáticas climáticas" desde "hace demasiado tiempo".

Servicios jurídicos

La querella de los servicios jurídicos del partido de Santiago Abascal tiene dos objetivos: los responsables de los incendios por lo que en Vox tildan de "fanatismo climático" y los que tienen que ver con lo que definen como "caos del Estado autonómico".

Además de Sánchez, Vox señala a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones; y a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; y Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Autonomías

En el caso de los gobiernos autonómicos de las comunidades en las que ha habido incendios, apunta a los responsables de medio ambiente, gestión forestal y emergencias en cinco listas que encabezan el presidente castellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco; la extremeña María Guardiola, el andaluz Juanma Moreno, el gallego Alfonso Rueda y el asturiano Adrián Barbón.

Críticas

Las críticas de Vox al PP se han dirigido también al tema de la inmigración, en el que consideran que la formación de Alberto Núñez Feijóo "trata de disfrazarse de Vox otra vez", y a su acercamiento a otros partido políticos, en concreto a Junts, al que entienden que pretenden "blanquear".

"No más bipartidismo"

"Los españoles no quieren más bipartidismo caduco ni que España dependa de las minorías separatistas que la quieren destruir, los españoles quieren un cambio de rumbo", ha afirmado el portavoz de Vox, que, preguntado por las encuestas publicadas este lunes, que le dan un incremento de votos, ha declarado que su objetivo no es solo recibir el apoyo de exvotantes del PP sino de "todo el mundo".

"Más apoyo"

De hecho, ha señalado que Vox recibe cada vez más el apoyo de "mucha gente" que ha votado a la izquierda, jóvenes que acceden a la mayoría de edad y abstencionistas.

Palabras de Sánchez

En relación a las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno respecto a Israel, Fúster ha interpretado las palabras de Sánchez como un lamento por "no tener bombas nucleares, pero no para defender a España, sino para, en este caso, ayudar a Hamás", a la que se ha referido como la "autoridad palestina" en Gaza a la que el jefe del ejecutivo plantea apoyar.